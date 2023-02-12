Свердловчанам рассказали, как выбрать парфюм для подарка ко Дню влюбленных

Свердловский Роспотребнадзор: при выборе парфюма нужно изучить упаковку товара

13 февраля 2023 в 01:46 Размер текста - 17 +

При выборе парфюма нужно обращать внимание на внешний вид и информацию на упаковке Фото: Денис Моргунов © URA.RU При выборе парфюма в качестве подарка на День всех влюбленных (14 февраля) необходимо обращать внимание на упаковку товара в магазине и на документы, подтверждающие качество продукции. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. «В качестве подарка очень часто преподносится парфюмерно-косметическая продукция, чтобы сделать правильный выбор при покупке, следуйте рекомендациям. Изучите внешний вид упаковки и информацию на ней, а также уточните у продавца наличие документов, подтверждающих качество», — сообщили в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора. Кроме этого, специалисты советуют обратить внимание на потребительские свойства товара — при покупке парфюма ознакомиться с запахом, а если выбираете косметику, то нанести ее на тестер. Также свердловчан попросили осознанно выбирать место покупки, не приобретая продукцию у уличных торговцев, а после оплаты осмотреть сам флакон парфюма. Ранее URA.RU рассказывало, что средняя стоимость подарка ко Дню святого Валентина в Екатеринбурге составляет 2300 рублей. При этом, по данным аналитиков, мужчины на подарок в среднем тратят на 1000 рублей больше, чем женщины.

При выборе парфюма в качестве подарка на День всех влюбленных (14 февраля) необходимо обращать внимание на упаковку товара в магазине и на документы, подтверждающие качество продукции. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. «В качестве подарка очень часто преподносится парфюмерно-косметическая продукция, чтобы сделать правильный выбор при покупке, следуйте рекомендациям. Изучите внешний вид упаковки и информацию на ней, а также уточните у продавца наличие документов, подтверждающих качество», — сообщили в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора. Кроме этого, специалисты советуют обратить внимание на потребительские свойства товара — при покупке парфюма ознакомиться с запахом, а если выбираете косметику, то нанести ее на тестер. Также свердловчан попросили осознанно выбирать место покупки, не приобретая продукцию у уличных торговцев, а после оплаты осмотреть сам флакон парфюма. Ранее URA.RU рассказывало, что средняя стоимость подарка ко Дню святого Валентина в Екатеринбурге составляет 2300 рублей. При этом, по данным аналитиков, мужчины на подарок в среднем тратят на 1000 рублей больше, чем женщины.