Экс-глава ЦРУ предрек новое наступление России

Экс-глава ЦРУ Петреус: Россия создает условия для нового наступления в Донбассе

13 февраля 2023 в 09:36 Размер текста - 17 +

ВС РФ будут наступать в Луганской области, предположил Дэвид Петреус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия готовится к новому наступлению в Донбассе. Об этом заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Он предположил, что наступать Вооруженные силы (ВС) РФ будут в Луганской области. «Похоже, Россия создает условия для нового наступления в Донбассе. Возможно, в Луганской области», — сказал Дэвид Петреус для издания RND . По словам экс-главы ЦРУ, у российской армии много солдат и различного вооружения. Также он отметил, что Россия имеет большое количество сырья, позволяющее ей обходить западные санкции и экспортный контроль. Ранее полковник британской армии в отставке Ричард Кемп заявил, что Россия готовит масштабное наступление в рамках спецоперации в ближайшие дни или месяцы. Также он уточнил, что к наступлению готовится и украинская сторона, напоминает Pravda.Ru. Также бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж предположил, что ВС РФ к 23—24 февраля возьмут Бахмут, а до 1 марта и полностью выйдут на границы ЛНР и ДНР, передает MK.RU .

Россия готовится к новому наступлению в Донбассе. Об этом заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Он предположил, что наступать Вооруженные силы (ВС) РФ будут в Луганской области. «Похоже, Россия создает условия для нового наступления в Донбассе. Возможно, в Луганской области», — сказал Дэвид Петреус для издания RND. По словам экс-главы ЦРУ, у российской армии много солдат и различного вооружения. Также он отметил, что Россия имеет большое количество сырья, позволяющее ей обходить западные санкции и экспортный контроль. Ранее полковник британской армии в отставке Ричард Кемп заявил, что Россия готовит масштабное наступление в рамках спецоперации в ближайшие дни или месяцы. Также он уточнил, что к наступлению готовится и украинская сторона, напоминает Pravda.Ru. Также бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж предположил, что ВС РФ к 23—24 февраля возьмут Бахмут, а до 1 марта и полностью выйдут на границы ЛНР и ДНР, передает MK.RU.