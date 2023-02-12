Сотрудники УФСБ по Челябинской области нагрянули на подпольный завод в Чебаркуле, где на одном из заброшенных предприятий преступная группа производила суррогатную водку в промышленных объемах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
«В октябре 2021 года УФСБ по области пресечена незаконная деятельность по производству поддельного алкоголя. Цех с транспортировочной линией был обнаружен на одном из заброшенных предприятий в Чебаркуле», — заявили в ведомстве.
По итогам операции оперативники изъяли около 24 тысяч бутылок по 0,5 литров с разбавленным спиртом, более 50 тысяч пустых бутылок с этикетками «Водка» разных наименований, около 60 тысяч крышек. Группировка также использовала стяжки гофрокартона для упаковки и многое другое профессиональное оборудование для производства немаркированной алкогольной продукции.
Расследование уголовного дела было проведено следственным органом ГУ МВД России по области. Суд приговорил организатора незаконной деятельности к четырем годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима, остальных членов — от условно до трех лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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