В ХМАО будут судить экс-чиновника правительства за убийство окружного прокурора

13 февраля 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Прокуратура направила в суд дело об убийстве прокурора ХМАО экс-чиновником правительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Юрия Чекина, который занимал должность главного контролера-ревизора КРУ Минфина РФ по ХМАО. Его обвиняют в организации убийства прокурора округа Юрия Бедерина в 2000 году. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО. «В 2000 году Чекин, занимая должность главного контролера-ревизора контрольно-ревизионного управления министерства финансов РФ по ХМАО, в целях воспрепятствования служебной деятельности прокурора округа Юрия Бедерина и из чувства мести за эту деятельность организовал его убийство. К непосредственной организации преступления он за денежное вознаграждение привлек жителя Ханты-Мансийска, а тот, в свою очередь, двух своих приятелей», — сказали в прокуратуре. 25 июля 2000 года в подъезде дома убийца трижды выстрелил в Бедерина. Также прокуратура установила, что в 1996—1998 годах из-за конфликта с недвижимостью и карточных долгов Чекин организовал убийства двух местных предпринимателей. В 1993 году Чекин похитил 15,6 млн рублей у одного из государственных предприятий. Также в 2010 году, уже находясь в розыске, Чекин решил убить бывшего заместителя прокурора ХМАО Джавида Дамирова, однако нанятый им человек отказался выполнять заказ. Чекин скрывался более 20 лет и был задержан в 2021 году. «Уголовное дело направлено в суд ХМАО для рассмотрения по существу», — заключили в прокуратуре. Ранее URA.RU писало, что Чекин изначально планировал самостоятельно убить бывшего заместителя прокурора ХМАО Джавида Дамирова и купил для этого пистолет Макарова и боеприпасы к нему. В квартире, где скрывался Чекин несколько лет, были плотно завешаны окна, в одной из комнат под подоконником был обнаружен тайник, в котором на некоторое время мог спрятаться человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Юрия Чекина, который занимал должность главного контролера-ревизора КРУ Минфина РФ по ХМАО. Его обвиняют в организации убийства прокурора округа Юрия Бедерина в 2000 году. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО. «В 2000 году Чекин, занимая должность главного контролера-ревизора контрольно-ревизионного управления министерства финансов РФ по ХМАО, в целях воспрепятствования служебной деятельности прокурора округа Юрия Бедерина и из чувства мести за эту деятельность организовал его убийство. К непосредственной организации преступления он за денежное вознаграждение привлек жителя Ханты-Мансийска, а тот, в свою очередь, двух своих приятелей», — сказали в прокуратуре. 25 июля 2000 года в подъезде дома убийца трижды выстрелил в Бедерина. Также прокуратура установила, что в 1996—1998 годах из-за конфликта с недвижимостью и карточных долгов Чекин организовал убийства двух местных предпринимателей. В 1993 году Чекин похитил 15,6 млн рублей у одного из государственных предприятий. Также в 2010 году, уже находясь в розыске, Чекин решил убить бывшего заместителя прокурора ХМАО Джавида Дамирова, однако нанятый им человек отказался выполнять заказ. Чекин скрывался более 20 лет и был задержан в 2021 году. «Уголовное дело направлено в суд ХМАО для рассмотрения по существу», — заключили в прокуратуре. Ранее URA.RU писало, что Чекин изначально планировал самостоятельно убить бывшего заместителя прокурора ХМАО Джавида Дамирова и купил для этого пистолет Макарова и боеприпасы к нему. В квартире, где скрывался Чекин несколько лет, были плотно завешаны окна, в одной из комнат под подоконником был обнаружен тайник, в котором на некоторое время мог спрятаться человек.