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Рынок труда в ЯНАО испытывает нехватку кадров

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО наблюдается кадровый дефицит Фото:

По данным службы исследований hh.ru, в ЯНАО наблюдается дефицит кадров. Представители сервиса рассказали URA.RU, что в регионе проще всего найти работу в банковской сфере, туристической и в сфере добычи сырья.

«По данным за январь 2023 года, на одну вакансию в регионе приходится всего 3,3 активных резюме, что на 0,2 пункта меньше, чем в декабре 2022 года. Напомним, нормой считается уровень конкуренции в 5−6 пунктов: в этом случае у работодателей есть адекватный выбор между кандидатами, а соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие места, но при этом стараются быть конкурентоспособными», — сообщила пресс-служба HeadHanter.

В ЯНАО проще найти работу в сфере банковского дела, инвестиций и лизинга, где на одну вакансию всего 0,5 резюме. В сферах туризма, ресторанно-гостиничного бизнеса и добывающей промышленности всего по 0,6 резюме на вакансию. Соискатели отдают большее предпочтение сферам юриспруденции, бухгалтерии, управления персоналом и организации закупок. Там количество резюме на вакансию достигает показателя 8,6.

Ранее сообщалось, что в 2023 году жители Ямала чаще рассматривают работу в сфере производства и административного персонала. В то же время ямальцы перестали интересоваться работой в сфере лизинга и высшего менеджмента.

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По данным службы исследований hh.ru, в ЯНАО наблюдается дефицит кадров. Представители сервиса рассказали URA.RU, что в регионе проще всего найти работу в банковской сфере, туристической и в сфере добычи сырья. «По данным за январь 2023 года, на одну вакансию в регионе приходится всего 3,3 активных резюме, что на 0,2 пункта меньше, чем в декабре 2022 года. Напомним, нормой считается уровень конкуренции в 5−6 пунктов: в этом случае у работодателей есть адекватный выбор между кандидатами, а соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие места, но при этом стараются быть конкурентоспособными», — сообщила пресс-служба HeadHanter. В ЯНАО проще найти работу в сфере банковского дела, инвестиций и лизинга, где на одну вакансию всего 0,5 резюме. В сферах туризма, ресторанно-гостиничного бизнеса и добывающей промышленности всего по 0,6 резюме на вакансию. Соискатели отдают большее предпочтение сферам юриспруденции, бухгалтерии, управления персоналом и организации закупок. Там количество резюме на вакансию достигает показателя 8,6. Ранее сообщалось, что в 2023 году жители Ямала чаще рассматривают работу в сфере производства и административного персонала. В то же время ямальцы перестали интересоваться работой в сфере лизинга и высшего менеджмента.
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