09 февраля 2023

В 2023 году жители ЯНАО ищут работу в сфере производства и администрирования

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие многофункционального центра
Всего в январе 2023 года жители ЯНАО открыли или обновили 10,6 тысячи резюме Фото:

Жители ЯНАО в 2023 году чаще просматривают вакансии в сфере производства и административного персонала. При этом ямальцы на 4% реже стали искать работу, чем год назад, сообщили URA.RU в службе исследований hh.ru.

«Всего в январе 2023 года жители ЯНАО открыли или обновили 10,6 тысячи резюме. Чаще всего соискатели пытались найти работу в сферах „Производство“ — тысяча резюме, „Административный персонал“ — 0,9 тысячи, „Транспорт, логистика“ — 0,8 тысячи, „Продажи“ — 0,8 тысячи, „Бухгалтерия, управленческий учет“ — 0,8 тысячи», — говорится в сообщении.

Также жители региона просматривают сферы строительства, недвижимости и рабочего персонала. В то же время ямальцы перестали интересоваться банковской работой, сферой инвестиции, лизинга, высшего менеджмента и «Добыче сырья».

Ранее сообщалось, что в округе вырос спрос на юристов, медиков и пиарщиков. Всего спрос на персонал вырос на 8%.

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Жители ЯНАО в 2023 году чаще просматривают вакансии в сфере производства и административного персонала. При этом ямальцы на 4% реже стали искать работу, чем год назад, сообщили URA.RU в службе исследований hh.ru. «Всего в январе 2023 года жители ЯНАО открыли или обновили 10,6 тысячи резюме. Чаще всего соискатели пытались найти работу в сферах „Производство“ — тысяча резюме, „Административный персонал“ — 0,9 тысячи, „Транспорт, логистика“ — 0,8 тысячи, „Продажи“ — 0,8 тысячи, „Бухгалтерия, управленческий учет“ — 0,8 тысячи», — говорится в сообщении. Также жители региона просматривают сферы строительства, недвижимости и рабочего персонала. В то же время ямальцы перестали интересоваться банковской работой, сферой инвестиции, лизинга, высшего менеджмента и «Добыче сырья». Ранее сообщалось, что в округе вырос спрос на юристов, медиков и пиарщиков. Всего спрос на персонал вырос на 8%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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