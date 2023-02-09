В 2023 году жители ЯНАО ищут работу в сфере производства и администрирования

Всего в январе 2023 года жители ЯНАО открыли или обновили 10,6 тысячи резюме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители ЯНАО в 2023 году чаще просматривают вакансии в сфере производства и административного персонала. При этом ямальцы на 4% реже стали искать работу, чем год назад, сообщили URA.RU в службе исследований hh.ru.

«Всего в январе 2023 года жители ЯНАО открыли или обновили 10,6 тысячи резюме. Чаще всего соискатели пытались найти работу в сферах „Производство“ — тысяча резюме, „Административный персонал“ — 0,9 тысячи, „Транспорт, логистика“ — 0,8 тысячи, „Продажи“ — 0,8 тысячи, „Бухгалтерия, управленческий учет“ — 0,8 тысячи», — говорится в сообщении.

Также жители региона просматривают сферы строительства, недвижимости и рабочего персонала. В то же время ямальцы перестали интересоваться банковской работой, сферой инвестиции, лизинга, высшего менеджмента и «Добыче сырья».

Ранее сообщалось, что в округе вырос спрос на юристов, медиков и пиарщиков. Всего спрос на персонал вырос на 8%.