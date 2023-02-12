12 февраля 2023
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10 февраля 2023

Строительство межвузовского кампуса в Перми подорожало до 19,6 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, строительный кран, строительные работы, застройка квартала, застройка центра города, строительство, стройка, застройка территории
На строительство уйдет три года Фото:

На строительство межвузовского кампуса в Перми компания «Кампус „Парма“» поучит более 19 млрд 685 млн рублей. Ранее стоимость стройки оценивали в 17 млрд. Информация о суммах выплат содержится в постановлении правительства Пермского края о концессионном соглашении, которое опубликовано на сайте кабмина.

«Концедент выплачивает концессионеру капитальный грант в целях финансирования расходов на создание Объекта — 19 685 842 028 рублей», — говорится в документе. Кроме этого, компания получит из бюджета инвестиционный и эксплуатационный платежи, которые составят по 9,6 млрд рублей.

В марте 2022 года министр экономического развития Прикамья Эдуард Соснин на заседании краевого правительства говорил, что стоимость кампуса оценивается в 17 млрд рублей. Его разместят в микрорайоне Камская долина. На территории кампуса построят конгресс-холл для мероприятий, спорткомплекс с бассейном, учебные пространства, технопарк и гостиницы для студентов и преподавателей. Работы должны завершиться в конце 2026 года.

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На строительство межвузовского кампуса в Перми компания «Кампус „Парма“» поучит более 19 млрд 685 млн рублей. Ранее стоимость стройки оценивали в 17 млрд. Информация о суммах выплат содержится в постановлении правительства Пермского края о концессионном соглашении, которое опубликовано на сайте кабмина. «Концедент выплачивает концессионеру капитальный грант в целях финансирования расходов на создание Объекта — 19 685 842 028 рублей», — говорится в документе. Кроме этого, компания получит из бюджета инвестиционный и эксплуатационный платежи, которые составят по 9,6 млрд рублей. В марте 2022 года министр экономического развития Прикамья Эдуард Соснин на заседании краевого правительства говорил, что стоимость кампуса оценивается в 17 млрд рублей. Его разместят в микрорайоне Камская долина. На территории кампуса построят конгресс-холл для мероприятий, спорткомплекс с бассейном, учебные пространства, технопарк и гостиницы для студентов и преподавателей. Работы должны завершиться в конце 2026 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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