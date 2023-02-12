Строительство межвузовского кампуса в Перми подорожало до 19,6 млрд рублей

13 февраля 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

На строительство уйдет три года Фото: Анна Майорова © URA.RU На строительство межвузовского кампуса в Перми компания «Кампус „Парма“» поучит более 19 млрд 685 млн рублей. Ранее стоимость стройки оценивали в 17 млрд. Информация о суммах выплат содержится в постановлении правительства Пермского края о концессионном соглашении, которое опубликовано на сайте кабмина. «Концедент выплачивает концессионеру капитальный грант в целях финансирования расходов на создание Объекта — 19 685 842 028 рублей», — говорится в документе. Кроме этого, компания получит из бюджета инвестиционный и эксплуатационный платежи, которые составят по 9,6 млрд рублей. В марте 2022 года министр экономического развития Прикамья Эдуард Соснин на заседании краевого правительства говорил, что стоимость кампуса оценивается в 17 млрд рублей. Его разместят в микрорайоне Камская долина. На территории кампуса построят конгресс-холл для мероприятий, спорткомплекс с бассейном, учебные пространства, технопарк и гостиницы для студентов и преподавателей. Работы должны завершиться в конце 2026 года.

На строительство межвузовского кампуса в Перми компания «Кампус „Парма“» поучит более 19 млрд 685 млн рублей. Ранее стоимость стройки оценивали в 17 млрд. Информация о суммах выплат содержится в постановлении правительства Пермского края о концессионном соглашении, которое опубликовано на сайте кабмина. «Концедент выплачивает концессионеру капитальный грант в целях финансирования расходов на создание Объекта — 19 685 842 028 рублей», — говорится в документе. Кроме этого, компания получит из бюджета инвестиционный и эксплуатационный платежи, которые составят по 9,6 млрд рублей. В марте 2022 года министр экономического развития Прикамья Эдуард Соснин на заседании краевого правительства говорил, что стоимость кампуса оценивается в 17 млрд рублей. Его разместят в микрорайоне Камская долина. На территории кампуса построят конгресс-холл для мероприятий, спорткомплекс с бассейном, учебные пространства, технопарк и гостиницы для студентов и преподавателей. Работы должны завершиться в конце 2026 года.