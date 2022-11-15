Губернатор Шумков заявил о проблеме со стройкой самой большой школы

В Кургане строительство школы в Заозерном, которая будет самой большой в городе, идет с отставанием от плана. Об этом в интервью своей пресс-службе рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«Идет строительство школы на 1500 ребятишек в городе Кургане. Там есть небольшое отставание по графику, связанное с торговыми процедурами. Аукционы проходили несколько раз. К сожалению, не с самого первого раза появился подрядчик», — объяснил Шумков в интервью, опубликованном на странице областного правительства в соцсети «ВКонтакте».
Губернатор отметил, что поставил коллегам из мэрии задачу сокращать это отставание. Он добавил, что власти планируют увеличить финансирование строительства этой школы и двух других: в Шадринске и селе Красный октябрь. По его мнению, возникшие проблемы не повлияют на строительный цикл и ввод объектов.
Ранее стало известно, что на строительство школы на 1500 мест в 12 микрорайоне дополнительно направят более 176,5 млн рублей. Строительством четырехэтажного здания (плюс один подземный этаж) общей площадью более 23 тыс. кв. метров занимается АО «Авиапромстрой» из Москвы.
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