В ХМАО вырос дефицит кадров в сфере медицины и спорта

13 февраля 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

В ХМАО не хватает работников в сфере медицины и спорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО выросла нехватка кадров в сфере медицины и спорта. Об этом свидетельствуют данные аналитиков в службе исследований hh.ru, согласно которым рынок труда в Югре в целом испытывает дефицит кадров. «Нормой считается уровень конкуренции в 5−6 пунктов: в этом случае у работодателей есть адекватный выбор между кандидатами, а соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие места, но при этом стараются быть конкурентоспособными. Показатель ниже 5−6 резюме на вакансию говорит о дефиците людей, выше — об избытке. Таким образом, сегодня рынок труда ХМАО испытывает нехватку кадров», — сказано в сообщении hh.ru. По данным аналитиков, в январе этого года уровень конкуренции в сферах спорта, фитнеса, а также медицины и фармацевтики снизился до 0,7 и 0,5 пунктов, что говорит о сильном дефиците кадров. При этом самая высокая конкуренция среди соискателей в ХМАО наблюдается в трех сферах: «Бухгалтерия» (9,0), «Юристы» (8,2) и «Управление персоналом» (6,9). Общий показатель конкуренции в ХМАО, согласно исследованию, составляет 4,1 пункта. Ранее URA.RU писало, что в больницы ХМАО ищут медиков в других регионах. В учреждениях не хватает фельдшеров, зубных врачей и медсестер.

В ХМАО выросла нехватка кадров в сфере медицины и спорта. Об этом свидетельствуют данные аналитиков в службе исследований hh.ru, согласно которым рынок труда в Югре в целом испытывает дефицит кадров. «Нормой считается уровень конкуренции в 5−6 пунктов: в этом случае у работодателей есть адекватный выбор между кандидатами, а соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие места, но при этом стараются быть конкурентоспособными. Показатель ниже 5−6 резюме на вакансию говорит о дефиците людей, выше — об избытке. Таким образом, сегодня рынок труда ХМАО испытывает нехватку кадров», — сказано в сообщении hh.ru. По данным аналитиков, в январе этого года уровень конкуренции в сферах спорта, фитнеса, а также медицины и фармацевтики снизился до 0,7 и 0,5 пунктов, что говорит о сильном дефиците кадров. При этом самая высокая конкуренция среди соискателей в ХМАО наблюдается в трех сферах: «Бухгалтерия» (9,0), «Юристы» (8,2) и «Управление персоналом» (6,9). Общий показатель конкуренции в ХМАО, согласно исследованию, составляет 4,1 пункта. Ранее URA.RU писало, что в больницы ХМАО ищут медиков в других регионах. В учреждениях не хватает фельдшеров, зубных врачей и медсестер.