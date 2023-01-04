В больницу ХМАО ищут медиков в других регионах

В Ханты-Мансийской районной больнице (ХМАО) ищут сотрудников в российских регионах. Вакансии фельдшеров, зубного врача и медсестры опубликованы на сайте hh.ru.
«Фельдшер. Требуется переезд в поселок Ханты-Мансийского района, не вахта. Зарплата от 50 000 до 60 000 рублей на руки», — сообщается в объявлении. Специалисты требуются в поликлинику поселка Кедровый, фельдшерско-акушерские пункты деревень Лугофилинская и Ягурьях. Вакансии размещены в Рязанской области, Республиках Башкортостан, Татарстан, и других регионах.
Зубной врач требуется в фельдшерско-акушерский пункт села Цингалы, ему готовы платить от 45 до 60 тысяч рублей. Медсестру/медбрата ждут в поселке Горноправдинск, работодатель обещает зарплату от 35 000 до 45 000 рублей. От кандидатов требуется соответствующее образование. Медикам обещают соцпакет и отпуск от 51 до 54 дней.
Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте отдел Центра занятости населения ЯНАО в Лабытнанги ищет невролога и стоматолога-ортопеда. Работодатель готов рассмотреть кандидатов без опыта работы.
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