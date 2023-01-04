04 января 2023
03 января 2023
02 января 2023

В больницу ХМАО ищут медиков в других регионах

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , лаборатория, медицина, процедурный кабинет, врач, медсестры, фельдшер, медик
В Ханты-Мансийской районной больнице ищут медиков из других регионов Фото:

В Ханты-Мансийской районной больнице (ХМАО) ищут сотрудников в российских регионах. Вакансии фельдшеров, зубного врача и медсестры опубликованы на сайте hh.ru.

«Фельдшер. Требуется переезд в поселок Ханты-Мансийского района, не вахта. Зарплата от 50 000 до 60 000 рублей на руки», — сообщается в объявлении. Специалисты требуются в поликлинику поселка Кедровый, фельдшерско-акушерские пункты деревень Лугофилинская и Ягурьях. Вакансии размещены в Рязанской области, Республиках Башкортостан, Татарстан, и других регионах.

Зубной врач требуется в фельдшерско-акушерский пункт села Цингалы, ему готовы платить от 45 до 60 тысяч рублей. Медсестру/медбрата ждут в поселке Горноправдинск, работодатель обещает зарплату от 35 000 до 45 000 рублей. От кандидатов требуется соответствующее образование. Медикам обещают соцпакет и отпуск от 51 до 54 дней.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте отдел Центра занятости населения ЯНАО в Лабытнанги ищет невролога и стоматолога-ортопеда. Работодатель готов рассмотреть кандидатов без опыта работы.

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В Ханты-Мансийской районной больнице (ХМАО) ищут сотрудников в российских регионах. Вакансии фельдшеров, зубного врача и медсестры опубликованы на сайте hh.ru. «Фельдшер. Требуется переезд в поселок Ханты-Мансийского района, не вахта. Зарплата от 50 000 до 60 000 рублей на руки», — сообщается в объявлении. Специалисты требуются в поликлинику поселка Кедровый, фельдшерско-акушерские пункты деревень Лугофилинская и Ягурьях. Вакансии размещены в Рязанской области, Республиках Башкортостан, Татарстан, и других регионах. Зубной врач требуется в фельдшерско-акушерский пункт села Цингалы, ему готовы платить от 45 до 60 тысяч рублей. Медсестру/медбрата ждут в поселке Горноправдинск, работодатель обещает зарплату от 35 000 до 45 000 рублей. От кандидатов требуется соответствующее образование. Медикам обещают соцпакет и отпуск от 51 до 54 дней. Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте отдел Центра занятости населения ЯНАО в Лабытнанги ищет невролога и стоматолога-ортопеда. Работодатель готов рассмотреть кандидатов без опыта работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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