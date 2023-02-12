Невестку челябинского экс-губернатора заставляют вернуть мужу эксклюзивный Mercedes-Benz

На дорогое авто Ирины Дубровской суд наложил арест Фото: Илья Московец © URA.RU

В Арбитражном суде Челябинской области кредиторы требуют от невестки экс-губернатора Бориса Дубровского Ирины вернуть эксклюзивный Mercedes-Benz AMG GT своему бывшему мужу Александру Дубровскому, сыну бывшего главы региона. Об этом говорится в исковом заявлении на сайте суда.

«Конкурсный кредитор ООО „Кредендо — Ингосстрах Кредитное Страхование“ просит признать недействительной сделку по отчуждению автомобиля Mercedes-Benz AMG GT, мощностью двигателя 367 л. с., совершенную 5 августа 2020 между Ириной и Александром Дубровскими. В качестве последствий недействительности сделки возвратить в собственность Александра Дубровского автомобиль», — следует из документов суда.

В автосалонах немецкого концерна стоимость на спортивный Mercedes-Benz AMG GT начинается от 15 млн рублей. AMG — это подразделение Mercedes-Benz, которое специализируется на тюнинге и производит эксклюзивные автомобили ручной работы с повышенными характеристиками.

Кредиторы считают, что ввиду отчуждения имущества был уменьшен размер конкурсной массы, за счет которой могли быть удовлетворены их финансовые требования. Суд также удовлетворил ходатайство ООО «Кредендо — Ингосстрах» о принятии обеспечительных мер и наложил арест на Mercedes-Benz AMG GT.

Судебное заседание по этому делу в арбитражном суде области назначено на 22 марта. На нем Ирина Дубровская, или ее представитель, могут заявить свои возражения. Сама она вошла в число кредиторов из-за долгов бывшего мужа по алиментам.

Ране Арбитражный суд ранее наложил арест на коттедж и участок Ирины Дубровской, а также на Porsche Carrera, принадлежащий дочери экс-губернатора Бориса Дубровского Анны. Кредиторы считают, что так семья Дубровских пытается исключить совместное имущество из конкурсной массы для расплаты по долгам.

Суд признал банкротом сына экс-губернатора Челябинской области в январе 2022 года. Перед банкротством Александр Дубровский направил в суд заявление о признании себя банкротом из-за долга в размере 274,1 млн рублей.