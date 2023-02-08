У дочери и невестки челябинского экс-губернатора арестовали иномарку с коттеджем

09 февраля 2023 в 00:28 Размер текста - 17 +

Обеспечительные меры приняты в рамках процедуры банкротства Александра Дубровского Фото: Илья Московец © URA.RU Арбитражный суд Челябинской области наложил арест на машину дочери экс-губернатора Бориса Дубровского Анны, а также на коттедж и участок его невестки Ирины. Обеспечительные меры приняты в рамках банкротства Александра Дубровского, сына бывшего главы региона по ходатайству одного из кредиторов. «Удовлетворить ходатайство ООО „Кредендо — Ингосстрах Кредитное Страхование“ о принятии обеспечительных мер. Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на принадлежащее Дубровской Анне Борисовне на праве собственности транспортное средство марка, модель — PORSCHE CARRERA. Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на принадлежащие Дубровской Ирине Викторовне на праве собственности следующие объекты недвижимого имущества на земельный участок и жилой дом площадью 417,8 кв. м. в поселке Хуторки в Магнитогорске», — говорится в решении суда. Как указано в документах суда, поводом для подачи исков стал тот факт, что ранее машина Дубровского-младшего перешла к его сестре Анне. Коттедж и участок перешел к Ирине Дубровского в рамках раздела имущества с мужем Александром в ходе развода. Обе сделки состоялись уже после того, как сына экс-губернатора признали банкротом. Как считают кредиторы, машина, участок и дом должны были быть включены в конкурсную массу для расплаты по долгам Дубровского-младшего. ООО «Кредендо — Ингосстрах Кредитное Страхование» потребовало сделки отменить. До принятия решения об отмене сделок суд наложил арест на машину, участок и гараж. В конце января 2023 года, после нескольких неудачных попыток провести собрание кредиторов, назначенный финансовым управляющим Сергей Бурмистров был дисквалифицирован и отстранен. Однако это позволило адвокатам Дубровского-младшего добиться реструктуризации долга. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Челябинской области наложил арест на машину дочери экс-губернатора Бориса Дубровского Анны, а также на коттедж и участок его невестки Ирины. Обеспечительные меры приняты в рамках банкротства Александра Дубровского, сына бывшего главы региона по ходатайству одного из кредиторов. «Удовлетворить ходатайство ООО „Кредендо — Ингосстрах Кредитное Страхование“ о принятии обеспечительных мер. Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на принадлежащее Дубровской Анне Борисовне на праве собственности транспортное средство марка, модель — PORSCHE CARRERA. Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на принадлежащие Дубровской Ирине Викторовне на праве собственности следующие объекты недвижимого имущества на земельный участок и жилой дом площадью 417,8 кв. м. в поселке Хуторки в Магнитогорске», — говорится в решении суда. Как указано в документах суда, поводом для подачи исков стал тот факт, что ранее машина Дубровского-младшего перешла к его сестре Анне. Коттедж и участок перешел к Ирине Дубровского в рамках раздела имущества с мужем Александром в ходе развода. Обе сделки состоялись уже после того, как сына экс-губернатора признали банкротом. Как считают кредиторы, машина, участок и дом должны были быть включены в конкурсную массу для расплаты по долгам Дубровского-младшего. ООО «Кредендо — Ингосстрах Кредитное Страхование» потребовало сделки отменить. До принятия решения об отмене сделок суд наложил арест на машину, участок и гараж. В конце января 2023 года, после нескольких неудачных попыток провести собрание кредиторов, назначенный финансовым управляющим Сергей Бурмистров был дисквалифицирован и отстранен. Однако это позволило адвокатам Дубровского-младшего добиться реструктуризации долга.