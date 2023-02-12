В турфирме рассказали, куда дешевле всего слетать из Тюмени на майские праздники

На майские праздники тюменцам дешевле всего обойдется слетать в Дагестан

13 февраля 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

В Дагестан из Тюмени будет слетать дешевле, чем в Сочи Фото: Сергей Русанов © URA.RU Из Тюмени по России дешевле всего улететь на отдых в Дагестан. Стоимость тура на шесть дней туда начиняется от 57 тысяч рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудники турфирмы «Море туров». «Если рассматривать туры по России на майские праздники с вылетом из Тюмени, то самым выгодным будет тур в Дагестан. Стоимость путевки начинается от 57 тысяч рублей на двоих за шесть ночей. Туда включен перелет и проживание, питание — завтрак», — сообщают в «Море туров». Следующим бюджетным направлением туроператор назвали Сочи. Отдых там начинается от 59 тысяч рублей за перелет и проживание двоих человек. Дороже обойдется тур в Абхазию. Туда придется добираться через Сочи и далее на автобусе. Стоимость поездки начинается от 74 тысяч рублей за двоих. По словам сотрудников турфирмы «Море туров», в мае отменят прямые рейсы из Тюмени на Шри-Ланку. Открываются турецкие направления. Стоимость туров туда будет начинаться от ста тысяч рублей. В этом году отдых в Турции обойдется тюменцам дороже из-за отсутствия других маршрутов с прямыми рейсами.

Из Тюмени по России дешевле всего улететь на отдых в Дагестан. Стоимость тура на шесть дней туда начиняется от 57 тысяч рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудники турфирмы «Море туров». «Если рассматривать туры по России на майские праздники с вылетом из Тюмени, то самым выгодным будет тур в Дагестан. Стоимость путевки начинается от 57 тысяч рублей на двоих за шесть ночей. Туда включен перелет и проживание, питание — завтрак», — сообщают в «Море туров». Следующим бюджетным направлением туроператор назвали Сочи. Отдых там начинается от 59 тысяч рублей за перелет и проживание двоих человек. Дороже обойдется тур в Абхазию. Туда придется добираться через Сочи и далее на автобусе. Стоимость поездки начинается от 74 тысяч рублей за двоих. По словам сотрудников турфирмы «Море туров», в мае отменят прямые рейсы из Тюмени на Шри-Ланку. Открываются турецкие направления. Стоимость туров туда будет начинаться от ста тысяч рублей. В этом году отдых в Турции обойдется тюменцам дороже из-за отсутствия других маршрутов с прямыми рейсами.