12 февраля 2023
11 февраля 2023
10 февраля 2023

В турфирме рассказали, куда дешевле всего слетать из Тюмени на майские праздники

На майские праздники тюменцам дешевле всего обойдется слетать в Дагестан
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарты пассажирская авиация. , Боинг 737-500, utair, авиация, ютэйр, подготовка к полету, самолеты, аэропорт внуково
В Дагестан из Тюмени будет слетать дешевле, чем в Сочи Фото:

Из Тюмени по России дешевле всего улететь на отдых в Дагестан. Стоимость тура на шесть дней туда начиняется от 57 тысяч рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудники турфирмы «Море туров».

«Если рассматривать туры по России на майские праздники с вылетом из Тюмени, то самым выгодным будет тур в Дагестан. Стоимость путевки начинается от 57 тысяч рублей на двоих за шесть ночей. Туда включен перелет и проживание, питание — завтрак», — сообщают в «Море туров».

Следующим бюджетным направлением туроператор назвали Сочи. Отдых там начинается от 59 тысяч рублей за перелет и проживание двоих человек. Дороже обойдется тур в Абхазию. Туда придется добираться через Сочи и далее на автобусе. Стоимость поездки начинается от 74 тысяч рублей за двоих.

По словам сотрудников турфирмы «Море туров», в мае отменят прямые рейсы из Тюмени на Шри-Ланку. Открываются турецкие направления. Стоимость туров туда будет начинаться от ста тысяч рублей. В этом году отдых в Турции обойдется тюменцам дороже из-за отсутствия других маршрутов с прямыми рейсами.

О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Из Тюмени по России дешевле всего улететь на отдых в Дагестан. Стоимость тура на шесть дней туда начиняется от 57 тысяч рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудники турфирмы «Море туров». «Если рассматривать туры по России на майские праздники с вылетом из Тюмени, то самым выгодным будет тур в Дагестан. Стоимость путевки начинается от 57 тысяч рублей на двоих за шесть ночей. Туда включен перелет и проживание, питание — завтрак», — сообщают в «Море туров». Следующим бюджетным направлением туроператор назвали Сочи. Отдых там начинается от 59 тысяч рублей за перелет и проживание двоих человек. Дороже обойдется тур в Абхазию. Туда придется добираться через Сочи и далее на автобусе. Стоимость поездки начинается от 74 тысяч рублей за двоих. По словам сотрудников турфирмы «Море туров», в мае отменят прямые рейсы из Тюмени на Шри-Ланку. Открываются турецкие направления. Стоимость туров туда будет начинаться от ста тысяч рублей. В этом году отдых в Турции обойдется тюменцам дороже из-за отсутствия других маршрутов с прямыми рейсами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...