Тюменцам придется переплатить за отдых в Турции

По словам турагентов, с конца марта цены на отдых в Турции возрастут Фото: Нина Калинина © URA.RU

Стоимость туров на летний сезон в Турцию увеличится для тюменцев. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сразу несколько представителей туристических фирм. По их словам, выгодные условия на раннее бронирование будет действовать до конца марта, после цена значительно увеличится.

«С вылетом из Тюмени, кроме Турции летом больше некуда будет лететь. Из Екатеринбурга можно в ОАЭ, Египет. В мае из Тюмени уберут рейс на Шри-Ланку, потому что начнется Турция и перевозчику будет невыгодно. Сейчас идет раннее бронирование до 30 марта, потом будет удорожание, даже несмотря на сегодняшнюю ситуацию», — сообщает сотрудница турфирмы «Топ-тур».

Информацию об изменении цен подтвердила и сотрудница другой фирмы. «На лето цены не снижаются, цены достаточно высокие. Это связано с тем, что не хватает бортов для перевозок», — кратко пояснили в турфирме «Море туров».

Агентство направило запрос в туристические агентства Anextour и Pegas Touristik. Ответ на них ожидается.

Ранее агентство рассказывало о том, что из-за произошедшего землетрясения в Турции тюменцы начали отказываться от путевок. Пока горожане отказываются в основном от туров, запланированных на майские праздники.