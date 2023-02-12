12 февраля 2023
11 февраля 2023

Экс-мэр Златоуста расширит парк-отель на челябинском курорте

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Это третий корпус парк-отеля в курортной зоне озера Тургояк Фото:

Бывший мэр Златоуста Вячеслав Жилин построит третий корпус парк-отеля «Тургояк-Резорт» в Миассе в курортной зоне озера Тургояк. Проект был одобрен госэкспертизой, сообщается на сайте госреестра.

«Объект капитального строительства, а именно корпус №3 парк-отеля „Тургояк-Резорт“, будет расположен в городе Миасс на юго-западном берегу озера Тургояк. Проект одобрен», — говорится на сайте Единого государственного реестра.

На курорте «Баден-Баден Тургояк», совладельцами которого являются бывший мэр Златоуста Жилин и российский бизнесмен, учредитель сети термальных курортов «Баден-Баден» Евгений Кононов, планируется возведение парк-отеля «Тургояк-Резорт», состоящего из нескольких корпусов. Неподалеку будут расположены бассейны с подогревом. Площадь застройки составляет около 30 тысяч квадратных метров. Кадастровая стоимость земель оценивается в 6 млн 552 тысячи 875 рублей.

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Бывший мэр Златоуста Вячеслав Жилин построит третий корпус парк-отеля «Тургояк-Резорт» в Миассе в курортной зоне озера Тургояк. Проект был одобрен госэкспертизой, сообщается на сайте госреестра. «Объект капитального строительства, а именно корпус №3 парк-отеля „Тургояк-Резорт“, будет расположен в городе Миасс на юго-западном берегу озера Тургояк. Проект одобрен», — говорится на сайте Единого государственного реестра. На курорте «Баден-Баден Тургояк», совладельцами которого являются бывший мэр Златоуста Жилин и российский бизнесмен, учредитель сети термальных курортов «Баден-Баден» Евгений Кононов, планируется возведение парк-отеля «Тургояк-Резорт», состоящего из нескольких корпусов. Неподалеку будут расположены бассейны с подогревом. Площадь застройки составляет около 30 тысяч квадратных метров. Кадастровая стоимость земель оценивается в 6 млн 552 тысячи 875 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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