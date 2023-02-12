Экс-мэр Златоуста расширит парк-отель на челябинском курорте

Это третий корпус парк-отеля в курортной зоне озера Тургояк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший мэр Златоуста Вячеслав Жилин построит третий корпус парк-отеля «Тургояк-Резорт» в Миассе в курортной зоне озера Тургояк. Проект был одобрен госэкспертизой, сообщается на сайте госреестра.

«Объект капитального строительства, а именно корпус №3 парк-отеля „Тургояк-Резорт“, будет расположен в городе Миасс на юго-западном берегу озера Тургояк. Проект одобрен», — говорится на сайте Единого государственного реестра.

На курорте «Баден-Баден Тургояк», совладельцами которого являются бывший мэр Златоуста Жилин и российский бизнесмен, учредитель сети термальных курортов «Баден-Баден» Евгений Кононов, планируется возведение парк-отеля «Тургояк-Резорт», состоящего из нескольких корпусов. Неподалеку будут расположены бассейны с подогревом. Площадь застройки составляет около 30 тысяч квадратных метров. Кадастровая стоимость земель оценивается в 6 млн 552 тысячи 875 рублей.