Мэр Екатеринбурга пригласил на 300-летие города мировую звезду, чтобы переиграть Пермь

Дирижер Валерий Гергиев станет музыкальным гостем на 300-летии Екатеринбурга

13 февраля 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

По словам Орлова, Гергиев знаком с Екатеринбургом очень давно Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Как и анонсировало URA.RU, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пригласил на 300-летие города гендиректора Мариинского театра и дирижера Валерия Гергиева. Мировая звезда выступит в парке Маяковского на открытии обновленной Летней эстрады. Информацию об этом подтвердил глава города в своем telegram-канале. «Валерий Гергиев — один из величайших дирижеров нашего времени. Мне посчастливилось познакомится с ним достаточно давно. В минувшие выходные состоялась новая встреча. Маэстро подтвердил, что приедет в Екатеринбург на 300-летие города», — заявил Орлов. Всемирно известный дирижер выступит вместе с оркестром 17 августа в парке Маяковского. Концерт состоится на обновленнной Летней эстраде. «Гергиев знаком с нашим городом уже очень давно — помнит, как выступал перед свердловчанами еще в свои студенческие годы. С нетерпением ждем новой встречи», — сообщил глава Екатеринбурга. Ранее URA.RU сообщало, что в ходе негласного соревнования мэр Екатеринбурга Алексей Орлов планирует пригласить Гергиева на 300-летие города, чтобы обставить соседнюю Пермь во время празднования ее юбилея. По словам источника, с Гергиевым у Орлова есть определенная история отношений.

Как и анонсировало URA.RU, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пригласил на 300-летие города гендиректора Мариинского театра и дирижера Валерия Гергиева. Мировая звезда выступит в парке Маяковского на открытии обновленной Летней эстрады. Информацию об этом подтвердил глава города в своем telegram-канале. «Валерий Гергиев — один из величайших дирижеров нашего времени. Мне посчастливилось познакомится с ним достаточно давно. В минувшие выходные состоялась новая встреча. Маэстро подтвердил, что приедет в Екатеринбург на 300-летие города», — заявил Орлов. Всемирно известный дирижер выступит вместе с оркестром 17 августа в парке Маяковского. Концерт состоится на обновленнной Летней эстраде. «Гергиев знаком с нашим городом уже очень давно — помнит, как выступал перед свердловчанами еще в свои студенческие годы. С нетерпением ждем новой встречи», — сообщил глава Екатеринбурга. Ранее URA.RU сообщало, что в ходе негласного соревнования мэр Екатеринбурга Алексей Орлов планирует пригласить Гергиева на 300-летие города, чтобы обставить соседнюю Пермь во время празднования ее юбилея. По словам источника, с Гергиевым у Орлова есть определенная история отношений.