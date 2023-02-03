Мэр Екатеринбурга зовет на 300-летие звезду, чтобы переиграть Пермь

03 февраля 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Говорят, у Алексея Орлова (на фото) и Валерия Гергиева есть определенная история отношений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов придумал адекватный ответ Перми в соревновании «У кого 300-летие круче». Поскольку подготовка к екатеринбургскому юбилею осталась без федерального куратора и по масштабу обещает быть «жиже» пермской, глава города старается сам компенсировать чужие недоработки. Сейчас Орлов, по данным URA.RU, ведет переговоры об участии в празднике гендиректора Мариинского театра, дирижера Валерия Гергиева. Его хотят привлечь к открытию одной из новых городских концертных площадок. «С Гергиевым у Орлова есть определенная история отношений», — рассказал источник агентства. При этом начальник городского управления культуры Илья Марков заявил корреспонденту, что у него информации о возможном участии Гергиева в юбилее уральской столицы нет. О знакомстве с Гергиевым мэр проговаривался и сам — на закрытой встрече с журналистами в середине декабря. Орлов назвал Гергиева в числе лоббистов строительства в Екатеринбурге нового зала филармонии, к которому власти в силу разных обстоятельств все никак не приступят. Ход с Гергиевым — мощный. Это самый уважаемый президентом России Владимиром Путиным худрук театра. В культурной среде Гергиев оценивается выше, чем директор московского Большого театра. В прошлом году Путин публично рассуждал о возможности воссоздания Императорских театров с назначением их главой Гергиева (и подчинением Большого театра Мариинке, как было до революции 1917 года). Оркестр Мариинки также один из лучших в стране, соперничающий разве что с musicaeterna Теодора Курентзиса. Последний, конечно, один из ключевых хэдлайнеров 300-летия Перми. Вместе с Денисом Мацуевым и Владимиром Спиваковым он входит в оргкомитет по подготовке столицы Прикамья к юбилею. В то время как в оргкомитете по подготовке к 300-летию Екатеринбурга федеральных звезд нет совсем. Против Мацуева и Спивакова у свердловчан выставлены драматург Николай Коляда, Сергей Исаев из «Уральских пельменей» и Дмитрий Лисс (это свердловский Курентзис 90-х). В новом федеральном оргкомитете по проведению замены Универсиады (пройдет одновременно с 300-летием Екатеринбурга) звезд уровня Мацуева и Спивакова тоже нет. Так что усилия Орлова — это единственный шанс исправить ситуацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов придумал адекватный ответ Перми в соревновании «У кого 300-летие круче». Поскольку подготовка к екатеринбургскому юбилею осталась без федерального куратора и по масштабу обещает быть «жиже» пермской, глава города старается сам компенсировать чужие недоработки. Сейчас Орлов, по данным URA.RU, ведет переговоры об участии в празднике гендиректора Мариинского театра, дирижера Валерия Гергиева. Его хотят привлечь к открытию одной из новых городских концертных площадок. «С Гергиевым у Орлова есть определенная история отношений», — рассказал источник агентства. При этом начальник городского управления культуры Илья Марков заявил корреспонденту, что у него информации о возможном участии Гергиева в юбилее уральской столицы нет. О знакомстве с Гергиевым мэр проговаривался и сам — на закрытой встрече с журналистами в середине декабря. Орлов назвал Гергиева в числе лоббистов строительства в Екатеринбурге нового зала филармонии, к которому власти в силу разных обстоятельств все никак не приступят. Ход с Гергиевым — мощный. Это самый уважаемый президентом России Владимиром Путиным худрук театра. В культурной среде Гергиев оценивается выше, чем директор московского Большого театра. В прошлом году Путин публично рассуждал о возможности воссоздания Императорских театров с назначением их главой Гергиева (и подчинением Большого театра Мариинке, как было до революции 1917 года). Оркестр Мариинки также один из лучших в стране, соперничающий разве что с musicaeterna Теодора Курентзиса. Последний, конечно, один из ключевых хэдлайнеров 300-летия Перми. Вместе с Денисом Мацуевым и Владимиром Спиваковым он входит в оргкомитет по подготовке столицы Прикамья к юбилею. В то время как в оргкомитете по подготовке к 300-летию Екатеринбурга федеральных звезд нет совсем. Против Мацуева и Спивакова у свердловчан выставлены драматург Николай Коляда, Сергей Исаев из «Уральских пельменей» и Дмитрий Лисс (это свердловский Курентзис 90-х). В новом федеральном оргкомитете по проведению замены Универсиады (пройдет одновременно с 300-летием Екатеринбурга) звезд уровня Мацуева и Спивакова тоже нет. Так что усилия Орлова — это единственный шанс исправить ситуацию.