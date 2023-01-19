Арсен Симонов ближайшие два месяца проведет под арестом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-мэр Миасса Арсен Симонов, обвиняемый во взяточничестве, ближайшие два месяца проведет в СИЗО. Такое решение принял Центральный суд Челябинска 20 января при избрании ему меры пресечения, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Заседание, по ходатайству следствия, провели в закрытом режиме. Вернувшись из совещательной комнаты, судья огласил вердикт уже в присутствии прессы.

«Суд находит обоснованным требования следователя. Избрать Симонову мерой пресечения содержание под стражей сроком на два месяца — до 18 марта 2023 года», — зачитал решение судья.

По версии следствия, Симонов через посредника в одной из структур мэрии получил 50 тысяч рублей от челябинской фирмы «Авалекс». В ответ чиновник обеспечил заключение муниципального контракта на проект демонтажа ветхоаварийных домов в Миассе и общее покровительство. Сотрудники ФСБ 18 января изъяли часть документов в администрации Миасса, после чего вице-мэра увезли в Челябинск на допрос. Ночь он провел в ИВС, а утром 20 января был доставлен в суд для избрания меры пресечения. Его адвокат отказался от комментариев.