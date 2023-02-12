Экс-директора челябинского курорта будут судить за гибель девочки

13 февраля 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Прокуратура направила дело о смерти по неосторожности в Еткульский районный суд Фото: Илья Московец © URA.RU Экс-директора термального курорта «Баден-Баден» (Еткульский район, Челябинская область) будут судить за смерть 11-летней девочки в джакузи. О том, что дело направили в суд, URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Еткульского района утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора комплекса «Уральские горячие источники — «Баден-Баден». Она обвиняется по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть)», — уточнили в ведомстве. По версии следствия, обвиняемая не обеспечила безопасность бассейна. Дело направили в Еткульский районный суд. Девочка погибла в феврале 2022 года. Волосы ребенка зацепились за слив, часть которого из-за несвоевременного обслуживания стала неподвижной. Помощь спасателей не была обеспечена, а самостоятельно она не смогла выбраться из воды.

Экс-директора термального курорта «Баден-Баден» (Еткульский район, Челябинская область) будут судить за смерть 11-летней девочки в джакузи. О том, что дело направили в суд, URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Еткульского района утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора комплекса «Уральские горячие источники — «Баден-Баден». Она обвиняется по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть)», — уточнили в ведомстве. По версии следствия, обвиняемая не обеспечила безопасность бассейна. Дело направили в Еткульский районный суд. Девочка погибла в феврале 2022 года. Волосы ребенка зацепились за слив, часть которого из-за несвоевременного обслуживания стала неподвижной. Помощь спасателей не была обеспечена, а самостоятельно она не смогла выбраться из воды.