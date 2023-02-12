12 февраля 2023
11 февраля 2023

Экс-директора челябинского курорта будут судить за гибель девочки

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура направила дело о смерти по неосторожности в Еткульский районный суд Фото:

Экс-директора термального курорта «Баден-Баден» (Еткульский район, Челябинская область) будут судить за смерть 11-летней девочки в джакузи. О том, что дело направили в суд, URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура Еткульского района утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора комплекса «Уральские горячие источники — «Баден-Баден». Она обвиняется по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть)», — уточнили в ведомстве.

По версии следствия, обвиняемая не обеспечила безопасность бассейна. Дело направили в Еткульский районный суд.

Девочка погибла в феврале 2022 года. Волосы ребенка зацепились за слив, часть которого из-за несвоевременного обслуживания стала неподвижной. Помощь спасателей не была обеспечена, а самостоятельно она не смогла выбраться из воды.

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Экс-директора термального курорта «Баден-Баден» (Еткульский район, Челябинская область) будут судить за смерть 11-летней девочки в джакузи. О том, что дело направили в суд, URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Еткульского района утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора комплекса «Уральские горячие источники — «Баден-Баден». Она обвиняется по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть)», — уточнили в ведомстве. По версии следствия, обвиняемая не обеспечила безопасность бассейна. Дело направили в Еткульский районный суд. Девочка погибла в феврале 2022 года. Волосы ребенка зацепились за слив, часть которого из-за несвоевременного обслуживания стала неподвижной. Помощь спасателей не была обеспечена, а самостоятельно она не смогла выбраться из воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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