Родители оставили ребенка одного (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Девочка, утонувшая на челябинском курорте «Баден-Баден», погибла из-за того, что зацепилась волосами за генератор пузырей на дне джакузи. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. Родители 11-летнего ребенка в этот момент находились в сауне.

«Судя по камерам, родителей не было минут 20. Хотя они говорят, что уходили на 5 минут. В это время девочка ныряла в джакузи и в какой-то момент осталась на дне», — рассказал URA.RU источник. Семья приехала в «Баден-Баден» в Еткульском районе области из Челябинска.

Прокуратура региона объявила о начале проверки. Прокурор Еткульского района Александр Ростов выехал на место случившегося для контроля действий оперативных служб.

О смерти ребенка в «Баден-Бадене» стало известно ранее 23 февраля. Девочку пытались реанимировать, однако помочь ей не удалось.

Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области