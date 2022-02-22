22 февраля 2022
21 февраля 2022

Названа причина гибели ребенка в челябинском «Баден-Бадене». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Баден-Баден. Екатеринбург, бассейн, горячий источник, купание, термальный источник, баден-баден, баден
Родители оставили ребенка одного (архивное фото) Фото:

Девочка, утонувшая на челябинском курорте «Баден-Баден», погибла из-за того, что зацепилась волосами за генератор пузырей на дне джакузи. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. Родители 11-летнего ребенка в этот момент находились в сауне.

«Судя по камерам, родителей не было минут 20. Хотя они говорят, что уходили на 5 минут. В это время девочка ныряла в джакузи и в какой-то момент осталась на дне», — рассказал URA.RU источник. Семья приехала в «Баден-Баден» в Еткульском районе области из Челябинска.

Прокуратура региона объявила о начале проверки. Прокурор Еткульского района Александр Ростов выехал на место случившегося для контроля действий оперативных служб.

О смерти ребенка в «Баден-Бадене» стало известно ранее 23 февраля. Девочку пытались реанимировать, однако помочь ей не удалось.

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Девочка, утонувшая на челябинском курорте «Баден-Баден», погибла из-за того, что зацепилась волосами за генератор пузырей на дне джакузи. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. Родители 11-летнего ребенка в этот момент находились в сауне. «Судя по камерам, родителей не было минут 20. Хотя они говорят, что уходили на 5 минут. В это время девочка ныряла в джакузи и в какой-то момент осталась на дне», — рассказал URA.RU источник. Семья приехала в «Баден-Баден» в Еткульском районе области из Челябинска. Прокуратура региона объявила о начале проверки. Прокурор Еткульского района Александр Ростов выехал на место случившегося для контроля действий оперативных служб. О смерти ребенка в «Баден-Бадене» стало известно ранее 23 февраля. Девочку пытались реанимировать, однако помочь ей не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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