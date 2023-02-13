Военный эксперт объяснил, почему в мире стали чаще замечать «разведывательные шары»

Полковник запаса Хатылев: разведывательные зонды эффективнее спутников

14 февраля 2023 в 01:04 Размер текста - 17 +

Разведывательные зонды имеют невысокую скорость и движутся ближе к земле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Разведывательные зонды эффективнее изучают местность, чем спутники, поскольку они ближе к земле и не имеют высокой скорости передвижения. В связи с этим государства все чаще прибегают к использованию подобных аппаратов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ (2007—2009 год), полковник запаса Сергей Хатылев. «Спутники летают на ближней орбите. Это порядка 180-200 километров. А китайский шар летал на высоте 17-18 километров. При этом, он совершил маневр. Сначала он поднялся до 27 километров, а дальше он спустился на 17-18 километров. Они могут длительное время наблюдать. Спутник с большой скоростью облетает поверхность Земли и берет определенную полосу», — сказал Сергей Хатылев. При этом, отметил собеседник агентства, неизвестные объекты в воздухе не всегда могут быть разведывательными зондами. «Недавно было опубликовано исследование Соединенных Штатов Америки научно-исследовательской организацией, которое проанализировало всю информацию по неопознанным летательным аппаратам за последние 50 лет. Из 100% сообщений об обнаружении таких объектов, только 10% обладают признаками неопознанного объекта», — уточнил он. В начале февраля в небе над США был замечен аэростат. В Пентагоне заявили, что он принадлежит КНР. Тем временем на востоке Китая зафиксировали неопознанный летающий объект, который власти Пекина хотят сбить. Также над США сбили очередной летающий объект в пространстве страны. Американские военные не стали отказываться от идеи, что сбитый объект может иметь внеземное происхождение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Разведывательные зонды эффективнее изучают местность, чем спутники, поскольку они ближе к земле и не имеют высокой скорости передвижения. В связи с этим государства все чаще прибегают к использованию подобных аппаратов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ (2007—2009 год), полковник запаса Сергей Хатылев. «Спутники летают на ближней орбите. Это порядка 180-200 километров. А китайский шар летал на высоте 17-18 километров. При этом, он совершил маневр. Сначала он поднялся до 27 километров, а дальше он спустился на 17-18 километров. Они могут длительное время наблюдать. Спутник с большой скоростью облетает поверхность Земли и берет определенную полосу», — сказал Сергей Хатылев. При этом, отметил собеседник агентства, неизвестные объекты в воздухе не всегда могут быть разведывательными зондами. «Недавно было опубликовано исследование Соединенных Штатов Америки научно-исследовательской организацией, которое проанализировало всю информацию по неопознанным летательным аппаратам за последние 50 лет. Из 100% сообщений об обнаружении таких объектов, только 10% обладают признаками неопознанного объекта», — уточнил он. В начале февраля в небе над США был замечен аэростат. В Пентагоне заявили, что он принадлежит КНР. Тем временем на востоке Китая зафиксировали неопознанный летающий объект, который власти Пекина хотят сбить. Также над США сбили очередной летающий объект в пространстве страны. Американские военные не стали отказываться от идеи, что сбитый объект может иметь внеземное происхождение.