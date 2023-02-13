13 февраля 2023

Военный эксперт объяснил, почему в мире стали чаще замечать «разведывательные шары»

Полковник запаса Хатылев: разведывательные зонды эффективнее спутников
© Служба новостей «URA.RU»
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Разведывательные зонды имеют невысокую скорость и движутся ближе к земле Фото:

Разведывательные зонды эффективнее изучают местность, чем спутники, поскольку они ближе к земле и не имеют высокой скорости передвижения. В связи с этим государства все чаще прибегают к использованию подобных аппаратов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ (2007—2009 год), полковник запаса Сергей Хатылев.

«Спутники летают на ближней орбите. Это порядка 180-200 километров. А китайский шар летал на высоте 17-18 километров. При этом, он совершил маневр. Сначала он поднялся до 27 километров, а дальше он спустился на 17-18 километров. Они могут длительное время наблюдать. Спутник с большой скоростью облетает поверхность Земли и берет определенную полосу», — сказал Сергей Хатылев.

При этом, отметил собеседник агентства, неизвестные объекты в воздухе не всегда могут быть разведывательными зондами. «Недавно было опубликовано исследование Соединенных Штатов Америки научно-исследовательской организацией, которое проанализировало всю информацию по неопознанным летательным аппаратам за последние 50 лет. Из 100% сообщений об обнаружении таких объектов, только 10% обладают признаками неопознанного объекта», — уточнил он.

В начале февраля в небе над США был замечен аэростат. В Пентагоне заявили, что он принадлежит КНР. Тем временем на востоке Китая зафиксировали неопознанный летающий объект, который власти Пекина хотят сбить. Также над США сбили очередной летающий объект в пространстве страны. Американские военные не стали отказываться от идеи, что сбитый объект может иметь внеземное происхождение.

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Разведывательные зонды эффективнее изучают местность, чем спутники, поскольку они ближе к земле и не имеют высокой скорости передвижения. В связи с этим государства все чаще прибегают к использованию подобных аппаратов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ (2007—2009 год), полковник запаса Сергей Хатылев. «Спутники летают на ближней орбите. Это порядка 180-200 километров. А китайский шар летал на высоте 17-18 километров. При этом, он совершил маневр. Сначала он поднялся до 27 километров, а дальше он спустился на 17-18 километров. Они могут длительное время наблюдать. Спутник с большой скоростью облетает поверхность Земли и берет определенную полосу», — сказал Сергей Хатылев. При этом, отметил собеседник агентства, неизвестные объекты в воздухе не всегда могут быть разведывательными зондами. «Недавно было опубликовано исследование Соединенных Штатов Америки научно-исследовательской организацией, которое проанализировало всю информацию по неопознанным летательным аппаратам за последние 50 лет. Из 100% сообщений об обнаружении таких объектов, только 10% обладают признаками неопознанного объекта», — уточнил он. В начале февраля в небе над США был замечен аэростат. В Пентагоне заявили, что он принадлежит КНР. Тем временем на востоке Китая зафиксировали неопознанный летающий объект, который власти Пекина хотят сбить. Также над США сбили очередной летающий объект в пространстве страны. Американские военные не стали отказываться от идеи, что сбитый объект может иметь внеземное происхождение.
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