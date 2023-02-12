12 февраля 2023

В Перми осудили женскую ОПГ за махинации с маткапиталом

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Нафису Фаттахову. Магнитогорск, приговор, фемида, правосудие, суд
Три участницы получили реальные сроки Фото:

Суд в Перми вынес приговор семи жительницам Пермского края за хищение маткапитала. Женщины представили в госорганы ложные документы о рождении ребенка и получили маткапитал на общую сумму более 3 млн рублей, сообщается на сайте краевой прокуратуры.

«Женщины представляли в территориальные подразделения ПФР и государственное казенное учреждение „Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края“ документы, содержащие заведомо ложную информацию о якобы рождении у них детей без медицинского вмешательства и стационарной помощи роженице», — говорится на сайте. Сговорившись, женщины в госорганах заявляли, что являются свидетелями рождения детей друг у друга.

Суд назначил трем участницам преступления 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Остальные четыре соучастницы получили сроки от 1 года и 10 месяцев до 2 лет условно. Также суд постановил вернуть полученную мошенницами сумму. Ранее осудили еще одну участницу преступлений, которая заключила со следователями досудебное соглашение о сотрудничестве. Ей назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы.

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Суд в Перми вынес приговор семи жительницам Пермского края за хищение маткапитала. Женщины представили в госорганы ложные документы о рождении ребенка и получили маткапитал на общую сумму более 3 млн рублей, сообщается на сайте краевой прокуратуры. «Женщины представляли в территориальные подразделения ПФР и государственное казенное учреждение „Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края“ документы, содержащие заведомо ложную информацию о якобы рождении у них детей без медицинского вмешательства и стационарной помощи роженице», — говорится на сайте. Сговорившись, женщины в госорганах заявляли, что являются свидетелями рождения детей друг у друга. Суд назначил трем участницам преступления 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Остальные четыре соучастницы получили сроки от 1 года и 10 месяцев до 2 лет условно. Также суд постановил вернуть полученную мошенницами сумму. Ранее осудили еще одну участницу преступлений, которая заключила со следователями досудебное соглашение о сотрудничестве. Ей назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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