В Перми осудили женскую ОПГ за махинации с маткапиталом

Три участницы получили реальные сроки Фото: Илья Московец © URA.RU

Суд в Перми вынес приговор семи жительницам Пермского края за хищение маткапитала. Женщины представили в госорганы ложные документы о рождении ребенка и получили маткапитал на общую сумму более 3 млн рублей, сообщается на сайте краевой прокуратуры.

«Женщины представляли в территориальные подразделения ПФР и государственное казенное учреждение „Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края“ документы, содержащие заведомо ложную информацию о якобы рождении у них детей без медицинского вмешательства и стационарной помощи роженице», — говорится на сайте. Сговорившись, женщины в госорганах заявляли, что являются свидетелями рождения детей друг у друга.

Суд назначил трем участницам преступления 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Остальные четыре соучастницы получили сроки от 1 года и 10 месяцев до 2 лет условно. Также суд постановил вернуть полученную мошенницами сумму. Ранее осудили еще одну участницу преступлений, которая заключила со следователями досудебное соглашение о сотрудничестве. Ей назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы.