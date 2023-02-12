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В ЯНАО запретят продажу алкоголя из-за соревнований оленеводов

© Служба новостей «URA.RU»
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Хантыйское стойбище Кантеровых, Сургутский район., ханты, тынзян, аркан, кмнс, оленевод, олени, аборигены
В Надыме пройдут Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок губернатора Ямала Фото:

Власти Надыма (ЯНАО) запретили продавать алкоголь из-за соревнований оленеводов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе муниципалитета, мероприятие будет проходить 25 и 26 февраля.

«25 и 26 февраля в Надыме будут проходить Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямала. Традиционно в эти дни продажа алкоголя запрещена», — говорится в сообщении.

День оленевода в ЯНАО проходит во многих городах региона ежегодно. В 2023 году праздник начинается 25 февраля, а закончится 14 апреля.

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Власти Надыма (ЯНАО) запретили продавать алкоголь из-за соревнований оленеводов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе муниципалитета, мероприятие будет проходить 25 и 26 февраля. «25 и 26 февраля в Надыме будут проходить Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямала. Традиционно в эти дни продажа алкоголя запрещена», — говорится в сообщении. День оленевода в ЯНАО проходит во многих городах региона ежегодно. В 2023 году праздник начинается 25 февраля, а закончится 14 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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