В ЯНАО запретят продажу алкоголя из-за соревнований оленеводов

В Надыме пройдут Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок губернатора Ямала Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Надыма (ЯНАО) запретили продавать алкоголь из-за соревнований оленеводов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе муниципалитета, мероприятие будет проходить 25 и 26 февраля.

«25 и 26 февраля в Надыме будут проходить Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямала. Традиционно в эти дни продажа алкоголя запрещена», — говорится в сообщении.

День оленевода в ЯНАО проходит во многих городах региона ежегодно. В 2023 году праздник начинается 25 февраля, а закончится 14 апреля.