Таксисты в Новом Уренгое не хотят возить людей в терминал аэропорта из-за платной парковки

Таксисты в Новом Уренгое не хотят возить пассажиров в терминал аэропорта Фото: Илья Московец © URA.RU

Таксисты в Новом Уренгое (ЯНАО) отказываются возить пассажиров в аэропорт. Как написал Эльчин Мамедов в комментариях на личной странице Дмитрия Артюхова в соцсети «ВКонтакте», происходит это из-за платной парковки в случае повторного заезда в течение часа.

«Важный момент — это парковка, должен быть бесплатный проезд для высадки пассажиров. Таксисты не хотят везти в аэропорт, потому что у них повторный заезд, а за это надо платить 200 рублей», — написал Мамедов.

В комментариях окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства ответил, что платная парковка — это мировая практика. «Обычно в аэропортах предоставляется бесплатное время до 15 минут, в Новом Уренгое оно составляет 30 минут. Этого времени достаточно, чтобы высадить или встретить пассажиров», — ответила пресс-служба дептранспорта. Сейчас водители могут повторно бесплатно заехать на территорию парковки только через час после последнего выезда.

«Для такого маленького города час — это слишком много. Из-за этого имеются проблемы с заездом в аэропорт. Таксист нас высадил возле кольца, и пришлось с кольца идти в аэропорт пешком, крутая практика на крайнем севере», — прокомментировал Мамедов.

В пресс-службе аэропорта Нового Уренгоя агентству ответили, что тарифы меняться не будут. «Изменение тарифов парковки на привокзальной площади в ближайшее время не планируется», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что житель Нового Уренгоя создал петицию, в которой просил открыть на территории терминала альтернативную бесплатную парковку. Для этих целей он предложил выделить старую парковку, которая сейчас используется для служебных автомобилей.