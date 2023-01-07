07 января 2023
06 января 2023
05 января 2023

Житель Нового Уренгоя создал петицию о парковке в аэропорту

© Служба новостей «URA.RU»
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Макет реконструкции Аэропорта Новый Уренгой, аэропорт, макет, новый уренгой
Житель Нового Уренгоя создал петицию о бесплатной парковке в аэропорту Фото:

Житель Нового Уренгоя Анатолий Усачев создал петицию, в которой просит сделать в аэропорту альтернативную бесплатную парковку. Текст петиции размещен на сайте Change.org., а также в группе «Гороро | Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте».

«Считаю, что должна быть альтернативная бесплатная парковка. У людей должен быть выбор — платить за удобство и припарковаться прямо у здания аэропорта, или встать дальше, менее удобно, если платить нет возможности», — написал Анатолий Усачев в тексте петиции.

В качестве альтернативного варианта он предлагает использовать старую парковку. Сейчас она является служебной и предназначена для транспорта сотрудников.

В соцсетях идея подверглась критике. «Я чуть на регистрацию не опоздала, потому что полчаса стояли в пробке, пешком дошла быстрее», — написала в комментариях к посту с петицией в соцсети Регина Кантюкова. «Если появится бесплатная парковка, то опять начнется бардак», — не поддержала автора Ника Макарова.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Нового Уренгоя возмутились ценами на парковке нового терминала аэропорта. В дептрансе ЯНАО пояснили, что в зоне парковки первые полчаса можно находиться бесплатно.

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Житель Нового Уренгоя Анатолий Усачев создал петицию, в которой просит сделать в аэропорту альтернативную бесплатную парковку. Текст петиции размещен на сайте Change.org., а также в группе «Гороро | Новый Уренгой» в соцсети «ВКонтакте». «Считаю, что должна быть альтернативная бесплатная парковка. У людей должен быть выбор — платить за удобство и припарковаться прямо у здания аэропорта, или встать дальше, менее удобно, если платить нет возможности», — написал Анатолий Усачев в тексте петиции. В качестве альтернативного варианта он предлагает использовать старую парковку. Сейчас она является служебной и предназначена для транспорта сотрудников. В соцсетях идея подверглась критике. «Я чуть на регистрацию не опоздала, потому что полчаса стояли в пробке, пешком дошла быстрее», — написала в комментариях к посту с петицией в соцсети Регина Кантюкова. «Если появится бесплатная парковка, то опять начнется бардак», — не поддержала автора Ника Макарова. Ранее URA.RU рассказало, что жители Нового Уренгоя возмутились ценами на парковке нового терминала аэропорта. В дептрансе ЯНАО пояснили, что в зоне парковки первые полчаса можно находиться бесплатно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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