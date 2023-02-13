Столтенберг дал новое определение конфликту на Украине

Столтенберг назвал конфликт на Украине войной логистики
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Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, армия, нато, nato, военно-транспортный самолет сша
Поставка самолетов на Украину не сделает НАТО стороной конфликта, заявил Столтенберг Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные действия на Украине — это соперничество в логистике. Такое определение на брифинге с журналистами дал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в трансляции на официальном сайте альянса.

«Понятно, что мы участвуем в войне логистики. Ключевые средства, такие как боеприпасы, топливо и запасные части, должны быть доставлены в Украину, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя. Сейчас скорость спасет жизни», — заявил Столтенберг.

Также генсек НАТО заверил, что поставки боеприпасов странами альянса в разы превышают возможности их производства. Он выразил требование отправлять их Киеву быстрее. При этом Столтенберг сообщил о защите натовских подводных кабелей и трубопроводов, которая будет выполнена с помощью специального центра. Речь в выступлении генерального секретаря идет и об обновлении спутниковых систем для нужд разведки. «Поставки самолетов Украине не сделают НАТО стороной конфликта», — дополнил военный чиновник.

Ранее URA.RU сообщало, что российские хакеры взломали натовские интернет-ресурсы. Сайт американской военной базы Рамштайн подвергся атаке хакеров из российской группировки Killnet. При этом авиабаза Рамштайн, располагающаяся на севере Германии, является крупнейшим опорным пунктом военно-воздушных сил (ВВС) США.

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Военные действия на Украине — это соперничество в логистике. Такое определение на брифинге с журналистами дал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в трансляции на официальном сайте альянса. «Понятно, что мы участвуем в войне логистики. Ключевые средства, такие как боеприпасы, топливо и запасные части, должны быть доставлены в Украину, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя. Сейчас скорость спасет жизни», — заявил Столтенберг. Также генсек НАТО заверил, что поставки боеприпасов странами альянса в разы превышают возможности их производства. Он выразил требование отправлять их Киеву быстрее. При этом Столтенберг сообщил о защите натовских подводных кабелей и трубопроводов, которая будет выполнена с помощью специального центра. Речь в выступлении генерального секретаря идет и об обновлении спутниковых систем для нужд разведки. «Поставки самолетов Украине не сделают НАТО стороной конфликта», — дополнил военный чиновник. Ранее URA.RU сообщало, что российские хакеры взломали натовские интернет-ресурсы. Сайт американской военной базы Рамштайн подвергся атаке хакеров из российской группировки Killnet. При этом авиабаза Рамштайн, располагающаяся на севере Германии, является крупнейшим опорным пунктом военно-воздушных сил (ВВС) США.
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