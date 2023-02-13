Политолог объяснил, какое «великое событие» Украина приготовила для России к 24 февраля

Политолог Брутер: Украина готовится к наступлению и провокациям к 24 февраля

14 февраля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал «Великие события» 23 и 24 февраля в Нью-Йорке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Великие события» в международной политике 24 февраля, анонсированные главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, могут быть связаны с очередным осуждением РФ через Генассамблею ООН, активизацией боевых действий или провокацией в России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что 23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут «великие события». По его словам, будет много политических сигналов, включая решения по санкциям и оружию для Киева. «Они проведут очередное решение через Генассамблею ООН, осуждающее Россию и на этом все закончится, если мы говорим о Нью-Йорке. Попробуют каким-то образом поменять или напрячь ситуацию на линии фронта. Возможно, попробуют провести какие-то акции внутри российской территории. Это все, что у них есть», — сказал Владимир Брутер. «Они засылали же дроны в Саратов. Могут попробовать что-нибудь еще. Могут пострелять по Крыму, зная, что это очень сильно нервирует российское руководство. Более чем вероятно, что будет очередная провокация. Было заявление, что Соединенные Штаты подготовили 60 диверсантов. Об этом говорит Служба внешней разведки», — добавил политолог.

«Великие события» в международной политике 24 февраля, анонсированные главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, могут быть связаны с очередным осуждением РФ через Генассамблею ООН, активизацией боевых действий или провокацией в России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что 23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут «великие события». По его словам, будет много политических сигналов, включая решения по санкциям и оружию для Киева. «Они проведут очередное решение через Генассамблею ООН, осуждающее Россию и на этом все закончится, если мы говорим о Нью-Йорке. Попробуют каким-то образом поменять или напрячь ситуацию на линии фронта. Возможно, попробуют провести какие-то акции внутри российской территории. Это все, что у них есть», — сказал Владимир Брутер. «Они засылали же дроны в Саратов. Могут попробовать что-нибудь еще. Могут пострелять по Крыму, зная, что это очень сильно нервирует российское руководство. Более чем вероятно, что будет очередная провокация. Было заявление, что Соединенные Штаты подготовили 60 диверсантов. Об этом говорит Служба внешней разведки», — добавил политолог.