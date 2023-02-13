13 февраля 2023
12 февраля 2023

В Кургане одновременно замироточили две иконы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимний Курган., зима, богоявленский храм, камыши, город курган
В Богоявленском храме замироточили стоящие рядом иконы Фото:

В курганском Богоявленском соборе замироточили сразу две иконы — Ионнна Предтечи и Богородицы «Знамение». Об этом сообщает курганская епархия в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«На вечерней службе 11 февраля во время каждения (сжигание ладана — прим. ред.) настоятель Богоявленского собора иерей Леонид Перчугов увидел два потока стекающих капель на иконе Иоанна Предтечи», — указано в посте. По словам священнослужителей, капли появились в разных местах на иконе, в том числе и в верхней части, куда не могли попасть брызги от лампады.

После этого 12 февраля в храме заметили, что замироточила и вторая икона, расположенная рядом — Богородица «Знамение». По всей иконе также проступили маслянистые капли.

Ранее URA.RU писало, что в субботу, 18 февраля, состоится крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери. В связи с этим в Кургане ограничат движение транспорта на центральных улицах с 10 до 12 часов.

В Богоявленском соборе в Кургане замироточили две иконы
Иконы замироточили 11—12 февраля в Богоявленском соборе
Фото:
В Богоявленском соборе в Кургане замироточили две иконы
Маслянистые капли также появились на иконе Богородицы «Знамение»
Фото:

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В курганском Богоявленском соборе замироточили сразу две иконы — Ионнна Предтечи и Богородицы «Знамение». Об этом сообщает курганская епархия в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «На вечерней службе 11 февраля во время каждения (сжигание ладана — прим. ред.) настоятель Богоявленского собора иерей Леонид Перчугов увидел два потока стекающих капель на иконе Иоанна Предтечи», — указано в посте. По словам священнослужителей, капли появились в разных местах на иконе, в том числе и в верхней части, куда не могли попасть брызги от лампады. После этого 12 февраля в храме заметили, что замироточила и вторая икона, расположенная рядом — Богородица «Знамение». По всей иконе также проступили маслянистые капли. Ранее URA.RU писало, что в субботу, 18 февраля, состоится крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери. В связи с этим в Кургане ограничат движение транспорта на центральных улицах с 10 до 12 часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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