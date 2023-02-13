В Богоявленском храме замироточили стоящие рядом иконы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В курганском Богоявленском соборе замироточили сразу две иконы — Ионнна Предтечи и Богородицы «Знамение». Об этом сообщает курганская епархия в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«На вечерней службе 11 февраля во время каждения (сжигание ладана — прим. ред.) настоятель Богоявленского собора иерей Леонид Перчугов увидел два потока стекающих капель на иконе Иоанна Предтечи», — указано в посте. По словам священнослужителей, капли появились в разных местах на иконе, в том числе и в верхней части, куда не могли попасть брызги от лампады.

После этого 12 февраля в храме заметили, что замироточила и вторая икона, расположенная рядом — Богородица «Знамение». По всей иконе также проступили маслянистые капли.

Ранее URA.RU писало, что в субботу, 18 февраля, состоится крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери. В связи с этим в Кургане ограничат движение транспорта на центральных улицах с 10 до 12 часов.

Иконы замироточили 11—12 февраля в Богоявленском соборе Фото: курганская епархия, соцсеть «ВКонтакте»