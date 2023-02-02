Из-за крестного хода в Кургане закроют центральные улицы

03 февраля 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

В центре Кургана 18 февраля запретят парковаться на центральных улицах и ездить по ним Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На период проведения крестного хода 18 февраля в Кургане ограничат движения и запретят парковку на нескольких центральных улицах. Об этом говорится в постановлении администрации города Кургана. «Администрация Кургана постановляет: запретить остановку и стоянку всех видов транспорта с 06:00 до 12:30 18 февраля по ул. Володарского от ул. К. Маркса до ул. Гоголя и в районе кафедрального собора Александра Невского», — указано в документе. Также с 10:00 до 12:30 стоянка и остановка запрещены: по ул. Климова на участке от ул. Пичугина до ул. Ленина (также возле Свято-Троицкого собора);

по ул. К. Маркса на участке от ул. Володарского до ул. Ленина. В том числе 18 февраля с 10:00 до 12:30 будет перекрыто движение по следующим улицам: по ул. Володарского на участке от ул. Гоголя до ул. К. Маркса;

по ул. К. Маркса на участке от ул. Володарского до ул. Ленина;

на пересечении ул. К. Маркса с ул. Комсомольская и ул. Ленина;

по ул. Ленина на участке от ул. К. Маркса до ул. Климова;

на перекрестках ул. Ленина с ул. М. Горького, ул. Советская, ул. Куйбышева, ул. Климова. Причина ограничительных мер — проведение крестного хода с чудотворной иконой божией Матери. В целях защиты во время проведения мероприятия ограничат движение грузового транспорта при помощи специальных сооружений, чтобы исключить въезд машин к скоплению граждан. Ранее URA.RU писало, что 6 февраля курганцам запретят парковаться возле областной филармонии. Причиной таких мер стали праздничные мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею Курганской области.

На период проведения крестного хода 18 февраля в Кургане ограничат движения и запретят парковку на нескольких центральных улицах. Об этом говорится в постановлении администрации города Кургана. «Администрация Кургана постановляет: запретить остановку и стоянку всех видов транспорта с 06:00 до 12:30 18 февраля по ул. Володарского от ул. К. Маркса до ул. Гоголя и в районе кафедрального собора Александра Невского», — указано в документе. Также с 10:00 до 12:30 стоянка и остановка запрещены: В том числе 18 февраля с 10:00 до 12:30 будет перекрыто движение по следующим улицам: Причина ограничительных мер — проведение крестного хода с чудотворной иконой божией Матери. В целях защиты во время проведения мероприятия ограничат движение грузового транспорта при помощи специальных сооружений, чтобы исключить въезд машин к скоплению граждан. Ранее URA.RU писало, что 6 февраля курганцам запретят парковаться возле областной филармонии. Причиной таких мер стали праздничные мероприятия, посвященные 80-летнему юбилею Курганской области.