Представители культуры со всей России собрались в ЯНАО для участия в форуме

В Салехарде открылся IV Арктический культурный форум Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) на открытии IV Арктического культурного форума выступили почетные гости со всей России. Об этом сообщили на сайте окружного правительства.

«На открытии выступили почетные гости: генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, генеральный директор АНО „Центр развития культурных инициатив“, руководитель проекта арт-кластер „Таврида“ Сергей Першин, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных», — сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что также было выступление лауреата Премии Правительства РФ, доктора искусствоведения, профессора Александр Рыжинский, народной артистки России, члена Общественной палаты РФ и Дианы Гурцкой. Во время форума планируют обсудить цифровое будущее библиотек, образ музеев и планы развития ряда культурных учреждений. На ближайшие три дня запланированы встречи, мастер-классы и семинары. Открыл форум глава региона Дмитрий Артюхов.

Ранее политолог рассказал, что Дмитрий Артюхов посетил IV Международный Северный форум в Якутии для усиления позиций региона. По его словам, задача губернатора и его команды продолжать усиливать роль Ямала, как флагмана арктической зоны.