Военный аналитик объяснил, почему Россия не атакует спутники НАТО

Военный аналитик Михайлов: США получит casus belli, если Россия атакует спутники НАТО

14 февраля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Спутники НАТО передают Украине данные из зоны спецоперации Фото: Роскосмос Россия имеет военно-технический потенциал для уничтожения спутниковой группировки НАТО, которая передает данные из зоны спецоперации Украине, однако Москва не будет наносить по ним удар, так как это даст подов для ответных действий. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «На военно-техническом уровне Россия могла бы пресечь работу спутниковой группировки НАТО, если бы не обстоятельства, которые последуют за этим. Для американцев нанесение военно-технического поражения своей спутниковой группировке они будут ассоциировать с casus belli, прямым военным нападением на свою инфраструктуру, соответственно, это требует военно-технический ответ довольно мощного стратегического характера», — сказал Александр Михайлов. По мнению военного аналитика, между США и Россией может быть паритет в вопросе работы спутниковых групп обеих стран. «Мы ведь тоже обладаем спутниковой группировкой, которая работает на орбите. У нас тоже есть спутники военного, научного, гражданского назначения, поэтому ни одно из крупных государств, которое обладает орбитальными группировками спутников не заинтересовано в том, чтобы по ним наносились удары, либо использовались средства поражения», — уточнил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия имеет военно-технический потенциал для уничтожения спутниковой группировки НАТО, которая передает данные из зоны спецоперации Украине, однако Москва не будет наносить по ним удар, так как это даст подов для ответных действий. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. «На военно-техническом уровне Россия могла бы пресечь работу спутниковой группировки НАТО, если бы не обстоятельства, которые последуют за этим. Для американцев нанесение военно-технического поражения своей спутниковой группировке они будут ассоциировать с casus belli, прямым военным нападением на свою инфраструктуру, соответственно, это требует военно-технический ответ довольно мощного стратегического характера», — сказал Александр Михайлов. По мнению военного аналитика, между США и Россией может быть паритет в вопросе работы спутниковых групп обеих стран. «Мы ведь тоже обладаем спутниковой группировкой, которая работает на орбите. У нас тоже есть спутники военного, научного, гражданского назначения, поэтому ни одно из крупных государств, которое обладает орбитальными группировками спутников не заинтересовано в том, чтобы по ним наносились удары, либо использовались средства поражения», — уточнил он.