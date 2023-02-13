Столтенберг: НАТО готовилась к войне с Россией с 2014 года

13 февраля 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

НАТО вела планомерную подготовку к войне против России с 2014 года, заявил Йенс Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО начала наращивать свои военные силы и вести подготовку к войне против России с 2014 года. Об этом рассказал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «С 2014 года НАТО начала проводить самое значительное наращивание своих военных сил, поскольку война не началась в феврале прошлого года, она началась в 2014 году», — передает слова Столтенберга официальный сайт НАТО . Он подчеркнул, что для подготовки к войне против России Североатлантический альянс увеличил численность сил реагирования, военных учений, а также взвинтил оборонные расходы. Ранее сообщалось, что Эстония, проводя учения НАТО, ведет подготовку к войне с Россией. В учениях принимали участие датские танки Leopard и британские Challenger.

НАТО начала наращивать свои военные силы и вести подготовку к войне против России с 2014 года. Об этом рассказал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «С 2014 года НАТО начала проводить самое значительное наращивание своих военных сил, поскольку война не началась в феврале прошлого года, она началась в 2014 году», — передает слова Столтенберга официальный сайт НАТО. Он подчеркнул, что для подготовки к войне против России Североатлантический альянс увеличил численность сил реагирования, военных учений, а также взвинтил оборонные расходы. Ранее сообщалось, что Эстония, проводя учения НАТО, ведет подготовку к войне с Россией. В учениях принимали участие датские танки Leopard и британские Challenger.