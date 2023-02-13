Столтенберг: НАТО готовилась к войне с Россией с 2014 года

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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг
НАТО вела планомерную подготовку к войне против России с 2014 года, заявил Йенс Столтенберг Фото:
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НАТО начала наращивать свои военные силы и вести подготовку к войне против России с 2014 года. Об этом рассказал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«С 2014 года НАТО начала проводить самое значительное наращивание своих военных сил, поскольку война не началась в феврале прошлого года, она началась в 2014 году», — передает слова Столтенберга официальный сайт НАТО. Он подчеркнул, что для подготовки к войне против России Североатлантический альянс увеличил численность сил реагирования, военных учений, а также взвинтил оборонные расходы.

Ранее сообщалось, что Эстония, проводя учения НАТО, ведет подготовку к войне с Россией. В учениях принимали участие датские танки Leopard и британские Challenger.

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НАТО начала наращивать свои военные силы и вести подготовку к войне против России с 2014 года. Об этом рассказал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «С 2014 года НАТО начала проводить самое значительное наращивание своих военных сил, поскольку война не началась в феврале прошлого года, она началась в 2014 году», — передает слова Столтенберга официальный сайт НАТО. Он подчеркнул, что для подготовки к войне против России Североатлантический альянс увеличил численность сил реагирования, военных учений, а также взвинтил оборонные расходы. Ранее сообщалось, что Эстония, проводя учения НАТО, ведет подготовку к войне с Россией. В учениях принимали участие датские танки Leopard и британские Challenger.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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