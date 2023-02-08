CNN: Эстония готовится к войне с Россией

CNN: военные на учениях в Эстонии готовятся воевать с Россией
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НАТО. Москва. stock, нато, танк, Челленджер, Challenger 2
В учениях задействованы танки Leopard и Challenger, сообщили в CNN Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Эстонии на учениях НАТО идет подготовка к войне против России. Об этом сообщает телеканал CNN.

В CNN сообщили, что бойцы НАТО на учениях в Эстонии имитируют бой против российской армии. «Участвуют датские Leopard и британские Challenger. Французы атакуют, эстонцы с шевронами „Слава Украине“ отстреливаются», — передает CNN в репортаже на youtube-канале. Также уточняется, что военная техника НАТО сформирует на украинской территории «железный кулак, который переломит ход конфликта».

Ранее экс-полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что НАТО может вмешаться в украинский конфликт в 2023 году. При этом офицер выразил надежду на то, что прямого столкновения Североатлантического альянса и РФ не произойдет, напоминает «Национальная служба новостей».

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В Эстонии на учениях НАТО идет подготовка к войне против России. Об этом сообщает телеканал CNN. В CNN сообщили, что бойцы НАТО на учениях в Эстонии имитируют бой против российской армии. «Участвуют датские Leopard и британские Challenger. Французы атакуют, эстонцы с шевронами „Слава Украине“ отстреливаются», — передает CNN в репортаже на youtube-канале. Также уточняется, что военная техника НАТО сформирует на украинской территории «железный кулак, который переломит ход конфликта». Ранее экс-полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что НАТО может вмешаться в украинский конфликт в 2023 году. При этом офицер выразил надежду на то, что прямого столкновения Североатлантического альянса и РФ не произойдет, напоминает «Национальная служба новостей».
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