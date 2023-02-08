CNN: Эстония готовится к войне с Россией CNN: военные на учениях в Эстонии готовятся воевать с Россией 08 февраля 2023 в 18:23 Размер текста - 17 + В учениях задействованы танки Leopard и Challenger, сообщили в CNN Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Эстонии на учениях НАТО идет подготовка к войне против России. Об этом сообщает телеканал CNN. В CNN сообщили, что бойцы НАТО на учениях в Эстонии имитируют бой против российской армии. «Участвуют датские Leopard и британские Challenger. Французы атакуют, эстонцы с шевронами „Слава Украине“ отстреливаются», — передает CNN в репортаже на youtube-канале . Также уточняется, что военная техника НАТО сформирует на украинской территории «железный кулак, который переломит ход конфликта». Ранее экс-полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что НАТО может вмешаться в украинский конфликт в 2023 году. При этом офицер выразил надежду на то, что прямого столкновения Североатлантического альянса и РФ не произойдет, напоминает «Национальная служба новостей». В Эстонии на учениях НАТО идет подготовка к войне против России. Об этом сообщает телеканал CNN. В CNN сообщили, что бойцы НАТО на учениях в Эстонии имитируют бой против российской армии. «Участвуют датские Leopard и британские Challenger. Французы атакуют, эстонцы с шевронами „Слава Украине“ отстреливаются», — передает CNN в репортаже на youtube-канале. Также уточняется, что военная техника НАТО сформирует на украинской территории «железный кулак, который переломит ход конфликта». Ранее экс-полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что НАТО может вмешаться в украинский конфликт в 2023 году. При этом офицер выразил надежду на то, что прямого столкновения Североатлантического альянса и РФ не произойдет, напоминает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям