Боец ЧВК «Вагнер» заявил о продвижении в Артемовске

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Бойцы ЧВК сообщили, что выходя к реке Бахмутка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ЧВК «Вагнер» продвигаются в Артемовске (Бахмут), бои идут в восточной части города. Об этом рассказал боец ЧВК.

«Вот самая восточная часть города, с тяжелыми боями продвигаемся вперед, выходим к реке Бахмутка. Начинаем практически всю восточную часть контролировать и наблюдать западную», — цитирует РИА Новости бойца ЧВК.

Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ не отдавать Артемовск, пока не придет западная военная помощь. На Украине признавали, что платят высокую цену за удержание позиций. В воскресенье бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль Красную Гору под Артемовском, сообщает «Национальная служба новостей». В ДНР назвали это ключом к освобождению всего города, передает телеканал 360. После сдачи Артемовска на Украине начнутся кадровые перестановки, сказал URA.RU военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

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ЧВК «Вагнер» продвигаются в Артемовске (Бахмут), бои идут в восточной части города. Об этом рассказал боец ЧВК. «Вот самая восточная часть города, с тяжелыми боями продвигаемся вперед, выходим к реке Бахмутка. Начинаем практически всю восточную часть контролировать и наблюдать западную», — цитирует РИА Новости бойца ЧВК. Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ не отдавать Артемовск, пока не придет западная военная помощь. На Украине признавали, что платят высокую цену за удержание позиций. В воскресенье бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль Красную Гору под Артемовском, сообщает «Национальная служба новостей». В ДНР назвали это ключом к освобождению всего города, передает телеканал 360. После сдачи Артемовска на Украине начнутся кадровые перестановки, сказал URA.RU военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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