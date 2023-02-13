В Турции полностью снесут город, пострадавший от землетрясения

В Турции снесут пострадавший от землетрясения город Нурдагы и отстроят заново

13 февраля 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

Город Нурдагы снесут до основания и построят заново, заявил Осман Бильгин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Власти турецкой провинции Газиантеп приняли решение снести сильно пострадавший от землетрясения город Нурдагы до основания и построить заново. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Осман Бильгин. «Мы приняли решение вместе с министром градостроительства о сносе города Нурдагы», — передает слова Бильгина турецкое издание Mardin Haber . Он подчеркнул, что снос города будет производиться только после того, как оставшиеся завалы будут досконально обследованы. Город, в котором ранее проживало 40 тысяч человек, планируется отстроить заново, добавил губернатор провинции. Ранее в Турции произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,4 баллов были зафиксированы в 05:17 по московскому времени 6 февраля. По последним данным, в результате землетрясения погибло более 31 тысячи человек, сообщает RT.

Власти турецкой провинции Газиантеп приняли решение снести сильно пострадавший от землетрясения город Нурдагы до основания и построить заново. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Осман Бильгин. «Мы приняли решение вместе с министром градостроительства о сносе города Нурдагы», — передает слова Бильгина турецкое издание Mardin Haber. Он подчеркнул, что снос города будет производиться только после того, как оставшиеся завалы будут досконально обследованы. Город, в котором ранее проживало 40 тысяч человек, планируется отстроить заново, добавил губернатор провинции. Ранее в Турции произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,4 баллов были зафиксированы в 05:17 по московскому времени 6 февраля. По последним данным, в результате землетрясения погибло более 31 тысячи человек, сообщает RT.