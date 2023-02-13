«Новые люди» проведут партийную конференцию 1 марта

Партия «Новые люди» проведет 1 марта федеральную конференцию

13 февраля 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

На конференции партии «Новые люди» подведут итоги трех лет работы с момента создания партии Фото: Анна Майорова © URA.RU Партия «Новые люди» проведет 1 марта федеральную конференцию, где подведут итоги трех лет работы с момента создания, расскажут о планах на предстоящие выборы, а также представят новых партнеров и сторонников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Новых людей». На конференции планируют обсудить задачи работы партийных отделений в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также ближайшие выборы, планы и задачи партии на 2023 год. В повестку могут войти темы новой промышленной политики, вопросы дальнейшей поддержки бизнеса, образования и науки, проблемы бюджета. Мероприятие пройдет в формате многоуровневой дискуссионной площадки, что предполагает работу по тематическим секциям с политологами, представителями бизнеса, деятелей науки, образования, представителей медиасферы. Заявлено, что в конференции примут участие лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, его заместители Сардана Авксентьева и Владислав Даванков, а также депутаты фракции «Новые люди» в Государственной Думе и в региональных парламентах.

Партия «Новые люди» проведет 1 марта федеральную конференцию, где подведут итоги трех лет работы с момента создания, расскажут о планах на предстоящие выборы, а также представят новых партнеров и сторонников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Новых людей». На конференции планируют обсудить задачи работы партийных отделений в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также ближайшие выборы, планы и задачи партии на 2023 год. В повестку могут войти темы новой промышленной политики, вопросы дальнейшей поддержки бизнеса, образования и науки, проблемы бюджета. Мероприятие пройдет в формате многоуровневой дискуссионной площадки, что предполагает работу по тематическим секциям с политологами, представителями бизнеса, деятелей науки, образования, представителей медиасферы. Заявлено, что в конференции примут участие лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, его заместители Сардана Авксентьева и Владислав Даванков, а также депутаты фракции «Новые люди» в Государственной Думе и в региональных парламентах.