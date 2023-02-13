Депутаты Госдумы придумали, как россиянам забыть о Дне святого Валентина

Депутаты Госдумы предложили Днем Петра и Февронии затмить День святого Валентина

14 февраля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

К российскому Дню любви и верности нужно придумать атрибутику, считает Елена Драпеко Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Празднование 14 февраля Дня Святого Валентина постепенно сойдет на «нет» и в России приживется православный День Петра и Февронии (8 июля, День семьи, любви и верности). Для этого празднику необходимо придумать свою атрибутику и традиции. Об этом в беседе с URA.RU заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. «Делать ничего не надо, оно [празднование Дня Валентина] само отомрет. День Петра и Февронии такой религиозный, немного постноватый. Если бы как на Ивана Купалу можно было хороводы водить, через костры прыгать, тогда было бы веселее и не с такими проквашенными лицами его праздновали. Молодежи ведь хочется веселиться, безобразничать и хулиганить, когда друг другу подарочки дарят, записочки пишут. Вот в этом прелесть Дня Валентина. Но, я думаю, День Петра и Февронии все равно приживется. Праздник новенький совсем, молоденький. День России тоже сначала никак не мог прижиться. Но прижился. Время нужно. Привыкнут, что есть такой праздник. И атрибуты надо придумывать», — подчеркнула Елена Драпеко. В беседе с URA.RU председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев согласился, что Дню Петра и Февронии нужна запоминающаяся, как у Дня всех влюбленных, атрибутика, в виде тех же валентинок. «Нужно подумать об этом. Очень хорошая идея. Прекрасный праздник. Надо об этом рассказывать. Если бы СМИ чаще говорили о празднике Петра и Февронии, то и люди бы больше о нем знали. Хотя дарить любовь нужно каждый день. И в праздник Петра и Февронии, и в День Святого Валентина», — добавил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Празднование 14 февраля Дня Святого Валентина постепенно сойдет на «нет» и в России приживется православный День Петра и Февронии (8 июля, День семьи, любви и верности). Для этого празднику необходимо придумать свою атрибутику и традиции. Об этом в беседе с URA.RU заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. «Делать ничего не надо, оно [празднование Дня Валентина] само отомрет. День Петра и Февронии такой религиозный, немного постноватый. Если бы как на Ивана Купалу можно было хороводы водить, через костры прыгать, тогда было бы веселее и не с такими проквашенными лицами его праздновали. Молодежи ведь хочется веселиться, безобразничать и хулиганить, когда друг другу подарочки дарят, записочки пишут. Вот в этом прелесть Дня Валентина. Но, я думаю, День Петра и Февронии все равно приживется. Праздник новенький совсем, молоденький. День России тоже сначала никак не мог прижиться. Но прижился. Время нужно. Привыкнут, что есть такой праздник. И атрибуты надо придумывать», — подчеркнула Елена Драпеко. В беседе с URA.RU председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев согласился, что Дню Петра и Февронии нужна запоминающаяся, как у Дня всех влюбленных, атрибутика, в виде тех же валентинок. «Нужно подумать об этом. Очень хорошая идея. Прекрасный праздник. Надо об этом рассказывать. Если бы СМИ чаще говорили о празднике Петра и Февронии, то и люди бы больше о нем знали. Хотя дарить любовь нужно каждый день. И в праздник Петра и Февронии, и в День Святого Валентина», — добавил он.