Эксперт по сексу дала 10 советов для сохранения отношений

Парам посоветовали не забывать о прикосновениях Фото: Размик Закарян © URA.RU

Для сохранения отношений нужно наладить коммуникацию, проводить время вместе и больше благодарить партнера. Об этом рассказала клинический психолог, эксперт по интимным отношениям Бритни Блэр.

Психолог включила спонтанность в список советов по сохранению отношений, передает Daily Mail . По ее словам, в долгосрочных отношениях партнеры обычно уже не хотят заниматься сексом так часто, но иногда можно «подтолкнуть свое желание»;

. По ее словам, в долгосрочных отношениях партнеры обычно уже не хотят заниматься сексом так часто, но иногда можно «подтолкнуть свое желание»; Секс по расписанию может спасти отношения. Блэр отметила, что оптимально заниматься сексом два раза в неделю;

Также важно общаться со своим партнером. По ее словам, лучше общаться на уязвимые темы во время ходьбы или вождения, чтобы не было зрительного контакта, так будет легче говорить;

Рекомендуется сосредоточиться на процессе, а не на результате во время секса;

Критика мешает отношениям, лучше благодарить своего партнера, отметила Блэр;

Психолог заявила о важности прикосновений. По ее словам, иногда важно просто целоваться и не переходить к сексу;

Важно создать интимную обстановку в спальне. Психолог отметила, что стоит обратить внимание на освещение, цвета и текстуры;

Партнерам важно проводить время вместе каждую неделю. При этом важно, чтобы никто не отвлекал от досуга;

Стоит иметь личные увлечения, чтобы проводить время отдельно от партнера, сообщила психолог;

Пара должна уметь справляться с разногласиями. Для этого нужно идти на компромиссы и уметь договариваться.