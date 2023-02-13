13 февраля 2023

В США подозревали инопланетян в запуске аэростата над страной

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в МХАТ им. Горького, посвященная открытию 123-го сезона. Москва, нло, похищение человека нло
В Белом доме исключили инопланетное вмешательство в инцидент с аэростатом Фото:

Администрация США не смогла зафиксировать каких-либо признаков инопланетной активности в связи со сбитыми неопознанными летающими объектами над территорией страны, несмотря на возникшие подозрения. Результатами наблюдений поделилась пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Хочу убедиться, что вы это услышите от Белого дома. Были вопросы и опасения по этому поводу, но нет, я хочу это повторить, нет никаких признаков инопланетной или внеземной активности в ситуации вокруг случаев, в результате которых были сбиты [летательные аппараты]», — рассказала Жан-Пьер журналистам в ходе брифинга, трансляция которого велась на официальной странице Белого дома.

Ранее в Пентагоне сообщили, что над Соединенными Штатами был замечен аэростат, принадлежащий Китаю. В ведомстве, однако, решили, что не будут его сбивать, из-за опасений жертв на земле. Тем не менее, аэростат в итоге был сбит по решению Белого дома. В МИД Китая заявили, что данный инцидент нанес ущерб процессу стабилизации отношений двух стран, передает RT.

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Администрация США не смогла зафиксировать каких-либо признаков инопланетной активности в связи со сбитыми неопознанными летающими объектами над территорией страны, несмотря на возникшие подозрения. Результатами наблюдений поделилась пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Хочу убедиться, что вы это услышите от Белого дома. Были вопросы и опасения по этому поводу, но нет, я хочу это повторить, нет никаких признаков инопланетной или внеземной активности в ситуации вокруг случаев, в результате которых были сбиты [летательные аппараты]», — рассказала Жан-Пьер журналистам в ходе брифинга, трансляция которого велась на официальной странице Белого дома. Ранее в Пентагоне сообщили, что над Соединенными Штатами был замечен аэростат, принадлежащий Китаю. В ведомстве, однако, решили, что не будут его сбивать, из-за опасений жертв на земле. Тем не менее, аэростат в итоге был сбит по решению Белого дома. В МИД Китая заявили, что данный инцидент нанес ущерб процессу стабилизации отношений двух стран, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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