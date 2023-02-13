В США подозревали инопланетян в запуске аэростата над страной

13 февраля 2023 в 23:56 Размер текста - 17 +

В Белом доме исключили инопланетное вмешательство в инцидент с аэростатом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Администрация США не смогла зафиксировать каких-либо признаков инопланетной активности в связи со сбитыми неопознанными летающими объектами над территорией страны, несмотря на возникшие подозрения. Результатами наблюдений поделилась пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Хочу убедиться, что вы это услышите от Белого дома. Были вопросы и опасения по этому поводу, но нет, я хочу это повторить, нет никаких признаков инопланетной или внеземной активности в ситуации вокруг случаев, в результате которых были сбиты [летательные аппараты]», — рассказала Жан-Пьер журналистам в ходе брифинга, трансляция которого велась на официальной странице Белого дома. Ранее в Пентагоне сообщили, что над Соединенными Штатами был замечен аэростат, принадлежащий Китаю. В ведомстве, однако, решили, что не будут его сбивать, из-за опасений жертв на земле. Тем не менее, аэростат в итоге был сбит по решению Белого дома. В МИД Китая заявили, что данный инцидент нанес ущерб процессу стабилизации отношений двух стран, передает RT.

Администрация США не смогла зафиксировать каких-либо признаков инопланетной активности в связи со сбитыми неопознанными летающими объектами над территорией страны, несмотря на возникшие подозрения. Результатами наблюдений поделилась пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Хочу убедиться, что вы это услышите от Белого дома. Были вопросы и опасения по этому поводу, но нет, я хочу это повторить, нет никаких признаков инопланетной или внеземной активности в ситуации вокруг случаев, в результате которых были сбиты [летательные аппараты]», — рассказала Жан-Пьер журналистам в ходе брифинга, трансляция которого велась на официальной странице Белого дома. Ранее в Пентагоне сообщили, что над Соединенными Штатами был замечен аэростат, принадлежащий Китаю. В ведомстве, однако, решили, что не будут его сбивать, из-за опасений жертв на земле. Тем не менее, аэростат в итоге был сбит по решению Белого дома. В МИД Китая заявили, что данный инцидент нанес ущерб процессу стабилизации отношений двух стран, передает RT.