13 февраля 2023

ВС РФ ликвидировали боевиков ВСУ, казнивших российских военнопленных

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, переправа, танк, ВСУ, stock
Украинские боевики были ликвидированы в ходе штурма Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ ликвидировали украинских боевиков из 80-й бригады ВСУ, которые казнили российских военнопленных в Макеевке. Это произошло в ходе штурма в районе Красного Лимана.

«Уничтожена часть отряда, казнившего наших пленных бойцов в Макеевке. Остальные боевики были ликвидированы в ходе атаки», — сообщил портал «Русская весна».

Уточняется, что мотострелки группировки «О» взяли вражеские позиции штурмом. К ним попал раненый украинский боевик. Ему оказали помощь, однако он погиб по пути в госпиталь.

Осенью прошлого года в сети появилось видео, на котором военные ВСУ казнят не менее 11 российских военнопленных. Офицер ЛНР Андрей Марочко подтвердил, что расстрел был совершен боевиками из 80-й бригады ВСУ. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства и жесткого обращения с военнопленными. В ООН признали подлинность видеозаписей с расстрелом.

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Вооруженные силы РФ ликвидировали украинских боевиков из 80-й бригады ВСУ, которые казнили российских военнопленных в Макеевке. Это произошло в ходе штурма в районе Красного Лимана. «Уничтожена часть отряда, казнившего наших пленных бойцов в Макеевке. Остальные боевики были ликвидированы в ходе атаки», — сообщил портал «Русская весна». Уточняется, что мотострелки группировки «О» взяли вражеские позиции штурмом. К ним попал раненый украинский боевик. Ему оказали помощь, однако он погиб по пути в госпиталь. Осенью прошлого года в сети появилось видео, на котором военные ВСУ казнят не менее 11 российских военнопленных. Офицер ЛНР Андрей Марочко подтвердил, что расстрел был совершен боевиками из 80-й бригады ВСУ. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства и жесткого обращения с военнопленными. В ООН признали подлинность видеозаписей с расстрелом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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