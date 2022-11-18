Офицер ЛНР Марочко: пленных солдат РФ расстреляли боевики 80-й бригады ВСУ

Расстрел российских военнопленных в селе Макеевка был совершен боевиками 80-й бригады ВСУ. Об этом рассказал офицер ЛНР Андрей Марочко.
«80-я отдельная десантно — штурмовая бригада ВФУ после содеянного в Макеевке станет теперь целью №1 для наших военнослужащих», — передает слова Андрея Марочко ТАСС. Данное заявление последовало после появления информации об убийстве сдавшихся российских солдат.
Ранее сообщалось, что в сети появилось видео, на котором представители ВСУ расстреливают не менее 11 российских военных, попавшим в плен в ЛНР. В Минобороны России назвали украинских солдат «выродками» и подчеркнули, что такие действия показывают всю «сущность киевского режима». Следственный комитет, после появления видео, возбудил уголовное дело в отношении представителей вооруженных формирований Украины. А зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал вражеских солдат «украинскими ублюдками» и назвал единственную меру наказания для них — смертная казнь.
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Расстрел российских военнопленных в селе Макеевка был совершен боевиками 80-й бригады ВСУ. Об этом рассказал офицер ЛНР Андрей Марочко. «80-я отдельная десантно — штурмовая бригада ВФУ после содеянного в Макеевке станет теперь целью №1 для наших военнослужащих», — передает слова Андрея Марочко ТАСС. Данное заявление последовало после появления информации об убийстве сдавшихся российских солдат. Ранее сообщалось, что в сети появилось видео, на котором представители ВСУ расстреливают не менее 11 российских военных, попавшим в плен в ЛНР. В Минобороны России назвали украинских солдат «выродками» и подчеркнули, что такие действия показывают всю «сущность киевского режима». Следственный комитет, после появления видео, возбудил уголовное дело в отношении представителей вооруженных формирований Украины. А зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал вражеских солдат «украинскими ублюдками» и назвал единственную меру наказания для них — смертная казнь.