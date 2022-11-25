В ООН требуют расследовать расстрел российских пленных на Украине 25 ноября 2022 в 16:11 Размер текста - 17 + По итогам расследования все виновные должны понести наказание, заявили в ООН Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Инцидент с расстрелом российских военных на Украине должен быть тщательно расследован, а виновные наказаны. Об этом сообщил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. «Обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине должны быть тщательно расследованы», — цитирует Верховного комиссара Тюрка австралийское издание Mirage News . Там добавили, что по итогам расследования все виновные должны быть наказаны. В управлении отметили, что при анализе всех данных выяснилось, что видео, на котором совершается расстрел, действительно является подлинным. Ранее сообщалось, что расстрел российских военнопленных в селе Макеевка был совершен боевиками 80-й бригады ВСУ. Украинские военные расстреляли 11 бойцов российской армии. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявил, что международные организации пока игнорируют российские обращения в связи с расстрелом боевиками ВСУ российских военнопленных, передает RT. Инцидент с расстрелом российских военных на Украине должен быть тщательно расследован, а виновные наказаны. Об этом сообщил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. «Обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине должны быть тщательно расследованы», — цитирует Верховного комиссара Тюрка австралийское издание Mirage News. Там добавили, что по итогам расследования все виновные должны быть наказаны. В управлении отметили, что при анализе всех данных выяснилось, что видео, на котором совершается расстрел, действительно является подлинным. Ранее сообщалось, что расстрел российских военнопленных в селе Макеевка был совершен боевиками 80-й бригады ВСУ. Украинские военные расстреляли 11 бойцов российской армии. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявил, что международные организации пока игнорируют российские обращения в связи с расстрелом боевиками ВСУ российских военнопленных, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям