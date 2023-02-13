В Москве задержали рейс в Екатеринбург. Скрин

14 февраля 2023 в 04:08 Размер текста - 17 +

В Домодедово задержали рейс в Екатеринбург более чем на час Фото: Владимир Андреев © URA.RU В московском аэропорту Домодедово задержали рейс в Екатеринбург авиакомпании «Уральские авиалинии» более чем на час. Информация об этом следует из онлайн-табло московского аэропорта. Рейс U6 271 должен был вылететь из Москвы в Екатеринбург 13 февраля в 23:45, однако вылет самолета состоялся только 14 февраля в 0:56, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Домодедово. С чем именно была связана задержка рейса на данный момент неизвестно. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации новости ответ не был получен. Скрин: онлайн-табло аэропорта Домодедово

В московском аэропорту Домодедово задержали рейс в Екатеринбург авиакомпании «Уральские авиалинии» более чем на час. Информация об этом следует из онлайн-табло московского аэропорта. Рейс U6 271 должен был вылететь из Москвы в Екатеринбург 13 февраля в 23:45, однако вылет самолета состоялся только 14 февраля в 0:56, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Домодедово. С чем именно была связана задержка рейса на данный момент неизвестно. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации новости ответ не был получен.