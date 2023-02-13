В Домодедово задержали рейс в Екатеринбург более чем на час
В московском аэропорту Домодедово задержали рейс в Екатеринбург авиакомпании «Уральские авиалинии» более чем на час. Информация об этом следует из онлайн-табло московского аэропорта.
Рейс U6 271 должен был вылететь из Москвы в Екатеринбург 13 февраля в 23:45, однако вылет самолета состоялся только 14 февраля в 0:56, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Домодедово. С чем именно была связана задержка рейса на данный момент неизвестно.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации новости ответ не был получен.
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