13 февраля 2023

В Москве задержали рейс в Екатеринбург. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
В Домодедово задержали рейс в Екатеринбург более чем на час Фото:

В московском аэропорту Домодедово задержали рейс в Екатеринбург авиакомпании «Уральские авиалинии» более чем на час. Информация об этом следует из онлайн-табло московского аэропорта.

Рейс U6 271 должен был вылететь из Москвы в Екатеринбург 13 февраля в 23:45, однако вылет самолета состоялся только 14 февраля в 0:56, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Домодедово. С чем именно была связана задержка рейса на данный момент неизвестно.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации новости ответ не был получен.

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В московском аэропорту Домодедово задержали рейс в Екатеринбург авиакомпании «Уральские авиалинии» более чем на час. Информация об этом следует из онлайн-табло московского аэропорта. Рейс U6 271 должен был вылететь из Москвы в Екатеринбург 13 февраля в 23:45, однако вылет самолета состоялся только 14 февраля в 0:56, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Домодедово. С чем именно была связана задержка рейса на данный момент неизвестно. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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