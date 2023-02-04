РИА Новости: США нарушат обещание о поставках оружия Украине

РИА Новости: США поставят Украине бомбы GLSDB

Запад намерен обеспечить Украине победу уже в этом году, заявил Андрей Коц Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США нарушат свое обещание, связанное с отказом поставлять Киеву оружие, способное ударить по территории РФ. Теперь они готовы поставить Киеву дальнобойные ракеты GLSDB. Об этом сообщил военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.

«Судя по заявлениям политиков, Запад намерен обеспечить Украине победу уже в этом году. Неделю назад союзники решили дать тяжелую бронетехнику — танки, БМП и бронетранспортеры. Теперь пошли еще дальше. <…> Дальности стрельбы GLSDB хватит, чтобы достать из Херсона до Перекопского перешейка, связывающего Крым с Большой землей», — заявил Андрей Коц. Военкор отмечает, что данное вооружение может предоставлять серьезную опасность для слабо защищенных российских объектов.

Ранее журналист Юрий Подоляка заявлял, что предполагаемые поставки на Украину бомб GLSDB станут «нехорошими новостями» для ВС РФ. Связано это с высоким радиусом поражения. Также ранее США отказывались поставлять Киеву дальнобойные баллистические ракеты, чтобы не допустить третью мировую войну. Также Вашингтон отказывался предоставить систему ATACMS из-за опасений, что Украина может использовать ее для ударов по РФ.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию РФ на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса, сообщал президент РФ Владимир Путин.