Железнодорожный перевозчик вдовое сократит маршруты из Перми до Крыма в курортный сезон

Поезд «Таврия» в период курортного сезона в Крыму (приблизительно с апреля и до конца сентября) будет ходить в два раза реже по маршруту Пермь-Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс», которая является перевозчиком по крымскому направлению.
«В настоящий момент на курортный сезон в Крым назначены 17 поездов и три группы беспересадочных вагонов. №141/142 Пермь — Симферополь будет ходить один раз в неделю», — указано в группе перевозчика.
Ранее URA.RU писало, что по Крымскому мосту поезд Пермь-Симферополь будет курсировать два раза в неделю. Всего в межсезонье (поздняя осень — зима — ранняя весна) работает девять маршрутов.
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