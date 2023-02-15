Железнодорожный перевозчик вдовое сократит маршруты из Перми до Крыма в курортный сезон

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ЖД станция Пермь сортировочная. Пермь, электропоезд ласточка, электропоезд, электрички, железная дорога, жд вокзал пермь 1
Летом поезда из Перми в Крым будут ходить реже Фото:

Поезд «Таврия» в период курортного сезона в Крыму (приблизительно с апреля и до конца сентября) будет ходить в два раза реже по маршруту Пермь-Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс», которая является перевозчиком по крымскому направлению.

«В настоящий момент на курортный сезон в Крым назначены 17 поездов и три группы беспересадочных вагонов. №141/142 Пермь — Симферополь будет ходить один раз в неделю», — указано в группе перевозчика.

Ранее URA.RU писало, что по Крымскому мосту поезд Пермь-Симферополь будет курсировать два раза в неделю. Всего в межсезонье (поздняя осень — зима — ранняя весна) работает девять маршрутов.

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Поезд «Таврия» в период курортного сезона в Крыму (приблизительно с апреля и до конца сентября) будет ходить в два раза реже по маршруту Пермь-Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс», которая является перевозчиком по крымскому направлению. «В настоящий момент на курортный сезон в Крым назначены 17 поездов и три группы беспересадочных вагонов. №141/142 Пермь — Симферополь будет ходить один раз в неделю», — указано в группе перевозчика. Ранее URA.RU писало, что по Крымскому мосту поезд Пермь-Симферополь будет курсировать два раза в неделю. Всего в межсезонье (поздняя осень — зима — ранняя весна) работает девять маршрутов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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