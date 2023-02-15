Железнодорожный перевозчик вдовое сократит маршруты из Перми до Крыма в курортный сезон

15 февраля 2023 в 23:22 Размер текста - 17 +

Летом поезда из Перми в Крым будут ходить реже Фото: Сергей Русанов © URA.RU Поезд «Таврия» в период курортного сезона в Крыму (приблизительно с апреля и до конца сентября) будет ходить в два раза реже по маршруту Пермь-Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс», которая является перевозчиком по крымскому направлению. «В настоящий момент на курортный сезон в Крым назначены 17 поездов и три группы беспересадочных вагонов. №141/142 Пермь — Симферополь будет ходить один раз в неделю», — указано в группе перевозчика. Ранее URA.RU писало, что по Крымскому мосту поезд Пермь-Симферополь будет курсировать два раза в неделю. Всего в межсезонье (поздняя осень — зима — ранняя весна) работает девять маршрутов.

Поезд «Таврия» в период курортного сезона в Крыму (приблизительно с апреля и до конца сентября) будет ходить в два раза реже по маршруту Пермь-Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс», которая является перевозчиком по крымскому направлению. «В настоящий момент на курортный сезон в Крым назначены 17 поездов и три группы беспересадочных вагонов. №141/142 Пермь — Симферополь будет ходить один раз в неделю», — указано в группе перевозчика. Ранее URA.RU писало, что по Крымскому мосту поезд Пермь-Симферополь будет курсировать два раза в неделю. Всего в межсезонье (поздняя осень — зима — ранняя весна) работает девять маршрутов.