По Крымскому мосту поезд Пермь — Симферополь будет курсировать два раза в неделю

12 октября 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

В межсезонье пермяки смогут уехать в Крым на поезде Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» опубликовал график движения поездов в Крым. В межсезонье (поздняя осень — зима — ранняя весна) будет работать девять маршрутов, указано в telegram-канале компании. «Четыре поезда из регионов: №75/76 Омск — Симферополь — 2 раза в неделю. № 315/316 Адлер — Симферополь — через день. № 426/425 Кисловодск — Симферополь — раз в четыре дня. № 141/142 Пермь — Симферополь — 2 раза в неделю», — говорится в сообщении. Три поезда с разной периодичностью будут отправляться в Крым из Москвы и два — из Петербурга. Кроме того, до октября текущего года и с начала марта следующего — будет курсировать поезд №173/174 Москва — Евпатория. URA.RU писало ранее, что поезд Симферополь — Пермь был перенаправлен в Феодосию после сообщения о подрыве Крымского моста. Его пассажиры были размещены в пансионатах и отелях. Состав прибыл в Пермь 12 октября. О запуске движения пригородных поездов после теракта заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

Железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» опубликовал график движения поездов в Крым. В межсезонье (поздняя осень — зима — ранняя весна) будет работать девять маршрутов, указано в telegram-канале компании. «Четыре поезда из регионов: №75/76 Омск — Симферополь — 2 раза в неделю. № 315/316 Адлер — Симферополь — через день. № 426/425 Кисловодск — Симферополь — раз в четыре дня. № 141/142 Пермь — Симферополь — 2 раза в неделю», — говорится в сообщении. Три поезда с разной периодичностью будут отправляться в Крым из Москвы и два — из Петербурга. Кроме того, до октября текущего года и с начала марта следующего — будет курсировать поезд №173/174 Москва — Евпатория. URA.RU писало ранее, что поезд Симферополь — Пермь был перенаправлен в Феодосию после сообщения о подрыве Крымского моста. Его пассажиры были размещены в пансионатах и отелях. Состав прибыл в Пермь 12 октября. О запуске движения пригородных поездов после теракта заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.