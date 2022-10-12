По Крымскому мосту поезд Пермь — Симферополь будет курсировать два раза в неделю

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Клипарт. Нижневартовск, поезд, перрон, закат, вокзал, ржд, пассажиры
В межсезонье пермяки смогут уехать в Крым на поезде Фото:
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

Железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» опубликовал график движения поездов в Крым. В межсезонье (поздняя осень — зима — ранняя весна) будет работать девять маршрутов, указано в telegram-канале компании.

«Четыре поезда из регионов: №75/76 Омск — Симферополь — 2 раза в неделю. № 315/316 Адлер — Симферополь — через день. № 426/425 Кисловодск — Симферополь — раз в четыре дня. № 141/142 Пермь — Симферополь — 2 раза в неделю», — говорится в сообщении.

Три поезда с разной периодичностью будут отправляться в Крым из Москвы и два — из Петербурга. Кроме того, до октября текущего года и с начала марта следующего — будет курсировать поезд №173/174 Москва — Евпатория.

URA.RU писало ранее, что поезд Симферополь — Пермь был перенаправлен в Феодосию после сообщения о подрыве Крымского моста. Его пассажиры были размещены в пансионатах и отелях. Состав прибыл в Пермь 12 октября. О запуске движения пригородных поездов после теракта заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

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Железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» опубликовал график движения поездов в Крым. В межсезонье (поздняя осень — зима — ранняя весна) будет работать девять маршрутов, указано в telegram-канале компании. «Четыре поезда из регионов: №75/76 Омск — Симферополь — 2 раза в неделю. № 315/316 Адлер — Симферополь — через день. № 426/425 Кисловодск — Симферополь — раз в четыре дня. № 141/142 Пермь — Симферополь — 2 раза в неделю», — говорится в сообщении. Три поезда с разной периодичностью будут отправляться в Крым из Москвы и два — из Петербурга. Кроме того, до октября текущего года и с начала марта следующего — будет курсировать поезд №173/174 Москва — Евпатория. URA.RU писало ранее, что поезд Симферополь — Пермь был перенаправлен в Феодосию после сообщения о подрыве Крымского моста. Его пассажиры были размещены в пансионатах и отелях. Состав прибыл в Пермь 12 октября. О запуске движения пригородных поездов после теракта заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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