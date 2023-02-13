13 февраля 2023
12 февраля 2023

Губернатор Шумков назначил себе нового заместителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, кириллова наталья
Наталья Кирилова будет курировать соцблок Курганской области Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на пост замглавы региона по социальной политике назначил Наталью Кирилову. Об этом сообщает официальный telegram-канал областного правительства. Ранее она возглавляла Контрольно-счетную палату (КСП) региона.

«Заместителем губернатора Курганской области по социальной политике назначена Наталья Кирилова. Ранее она возглавляла региональную контрольно-счетную палату», — указано в сообщении властей. Лариса Кокорина, которая до этого занимала должность замгубернатора, покинула пост по собственному желанию.

Ранее URA.RU сообщало, что замгубернатора по соцполитике Лариса Кокорина ушла с должности. Этот пост она занимала с сентября 2020 года. На место замгубернатора помимо Кириловой претендовал глава депздрава Алексей Сигидаев. Однако Москва не согласовала его на более высокий пост.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков на пост замглавы региона по социальной политике назначил Наталью Кирилову. Об этом сообщает официальный telegram-канал областного правительства. Ранее она возглавляла Контрольно-счетную палату (КСП) региона. «Заместителем губернатора Курганской области по социальной политике назначена Наталья Кирилова. Ранее она возглавляла региональную контрольно-счетную палату», — указано в сообщении властей. Лариса Кокорина, которая до этого занимала должность замгубернатора, покинула пост по собственному желанию. Ранее URA.RU сообщало, что замгубернатора по соцполитике Лариса Кокорина ушла с должности. Этот пост она занимала с сентября 2020 года. На место замгубернатора помимо Кириловой претендовал глава депздрава Алексей Сигидаев. Однако Москва не согласовала его на более высокий пост.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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