Губернатор Шумков назначил себе нового заместителя

Наталья Кирилова будет курировать соцблок Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на пост замглавы региона по социальной политике назначил Наталью Кирилову. Об этом сообщает официальный telegram-канал областного правительства. Ранее она возглавляла Контрольно-счетную палату (КСП) региона.

«Заместителем губернатора Курганской области по социальной политике назначена Наталья Кирилова. Ранее она возглавляла региональную контрольно-счетную палату», — указано в сообщении властей. Лариса Кокорина, которая до этого занимала должность замгубернатора, покинула пост по собственному желанию.

Ранее URA.RU сообщало, что замгубернатора по соцполитике Лариса Кокорина ушла с должности. Этот пост она занимала с сентября 2020 года. На место замгубернатора помимо Кириловой претендовал глава депздрава Алексей Сигидаев. Однако Москва не согласовала его на более высокий пост.