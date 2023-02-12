Алексея Сигидаева не согласовали на пост замгубернатора по социальной политике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев вышел из гонки за место замгубернатора по соцполитике. Кандидатуру чиновника не согласовали в Москве, сообщили URA.RU источники, близкие к региональным властям.

«Кандидатуру Сигидаева на пост замгубернатора не одобрили в Москве. Сейчас идут процедуры по проверке документов бывшей главы Контрольно-счетной палаты (КСП) Натальи Кириловой», — рассказал источник. Другой инсайдер из политического окружения подчеркнул, если ее согласуют, то социальную сферу ждет передел рынка закупок. Крупные компании, которые были постоянными поставщиками, могут отсадить от государственных денег. Мелкие организации получат доступ к большим контрактам. «Порядок в закупках Кирилова, если получит пост, будет наводить ревизиями и финансовыми проверками. Повысится прозрачность закупок. Они станут более эффективными и конкурентными. Это позволит сэкономить бюджет, не упав в качестве поставок», — указал собеседник.

В кулуарах также обсуждали, что на место Ларисы Кокориной претендуют Елена Ситникова (глава Кургана) и Елена Ситникова (начальник областного управления социальной защиты населения). Ранее агентство направляло редакционные запросы по кандидатам и процедуре их согласования. На момент публикации ответы не были получены.

URA.RU писало, что Кокорина, которая с сентября 2020 года была замгубернатора по социальной политике, уходит в отставку. По мнению источников агентства, чиновницу вынудили уйти Сигидаев и его команда. Противостояние Кокориной и бывшего военного медика из Санкт-Петербурга происходило на фоне скандалов по продаже имущества, ликвидации коек и в целом больничной реформы.