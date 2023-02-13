Курганцы скупают парфюмерию и цветы в честь Дня влюбленных

Самые популярные подарки на 14 февраля у курганцев — цветы и парфюмы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане начался ажиотаж из-за празднования Дня всех влюбленных. Местные жители раскупают цветочные букеты и парфюмы в качестве подарков. Корреспондент URA.RU узнала, что именно своим вторым половинкам дарят курганцы.

В цветочных магазинах настоящий аншлаг: в одном из них заявили, что День святого Валентина — самый торговый день. В магазине «Мурава» продавцы рекомендуют покупать букеты из моно-хризантем, так как «это смотрится свежо и по-весеннему». Также журналисту URA.RU рассказали, что некоторые букеты в этот праздник невозможно купить. «На данный момент букеты из роз купить не получится. Цветы были заранее забронированы», — сообщили в «Мураве». В магазине «Цветочный рыцарь» подтвердили большое количество покупателей, а также назвали цветы, которые популярны у курганцев. «В основном берут альстромерии. Популярна и классика — букеты из роз и ириса», — рассказали URA.RU в магазине.

Помимо букетов, курганцы часто выбирают в подарок духи и ароматические масла. В парфюмерных магазинах самым востребованными ароматами считают — запахи цветов и фруктов. В магазине Zam Zam продавцы отмечают высокий спрос на духи среди местных жителей. Как сообщил URA.RU продавец магазина, чаще всего покупают легкие и освежающие ароматы. «Эти ароматы любят как молодые парни, так и девушки. Они популярны и среди людей постарше», — пояснили в Zam Zam. Руководство также подготовило скидку ко Дню святого Валентина в 14% на ароматы «для двоих». В «Летуаль„популярностью также пользуются женские духи с цветочными и фруктовыми нотами (Eclat d Arpege, Burberry Body и Givenchy L’Interdit). Популярность таких ароматов в магазинах связывают с ожиданием весны.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане начался ажиотаж из-за красивых дат для свадьбы. Сотрудникам регионального ЗАГСа из-за повышенного спроса пришлось добавить дополнительные даты для бракосочетания.