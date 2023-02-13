Генерал СКР в отставке покинул пост в мэрии Челябинска

Павел Чеурин уволился с поста начальника КРУ Челябинска
Начальник контрольно-ревизионного управления (КРУ) мэрии Челябинска, бывший руководитель СУ СКР по региону, генерал в отставке Павел Чеурин уволился с муниципальной службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, начальником КРУ назначен Андрей Овчинников.
«С 13 февраля начальником КРУ Челябинска назначен Андрей Николаевич Овчинников. Прежний руководитель Павел Владимирович Чеурин покинул пост по собственному желанию», — уточнили в пресс-службе.
Павел Чеурин возглавил КРУ в октябре 2019 года. До этого Чеурин занимал должность эксперта референтуры мэра, которая была упразднена после перехода Чеурина на новый пост.
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