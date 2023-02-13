13 февраля 2023

Генерал СКР в отставке покинул пост в мэрии Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Чеурин Павел. Челябинск., чеурин павел
Павел Чеурин уволился с поста начальника КРУ Челябинска Фото:

Начальник контрольно-ревизионного управления (КРУ) мэрии Челябинска, бывший руководитель СУ СКР по региону, генерал в отставке Павел Чеурин уволился с муниципальной службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, начальником КРУ назначен Андрей Овчинников.

«С 13 февраля начальником КРУ Челябинска назначен Андрей Николаевич Овчинников. Прежний руководитель Павел Владимирович Чеурин покинул пост по собственному желанию», — уточнили в пресс-службе.

Павел Чеурин возглавил КРУ в октябре 2019 года. До этого Чеурин занимал должность эксперта референтуры мэра, которая была упразднена после перехода Чеурина на новый пост.

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Начальник контрольно-ревизионного управления (КРУ) мэрии Челябинска, бывший руководитель СУ СКР по региону, генерал в отставке Павел Чеурин уволился с муниципальной службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, начальником КРУ назначен Андрей Овчинников. «С 13 февраля начальником КРУ Челябинска назначен Андрей Николаевич Овчинников. Прежний руководитель Павел Владимирович Чеурин покинул пост по собственному желанию», — уточнили в пресс-службе. Павел Чеурин возглавил КРУ в октябре 2019 года. До этого Чеурин занимал должность эксперта референтуры мэра, которая была упразднена после перехода Чеурина на новый пост.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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