Генерал СКР в отставке покинул пост в мэрии Челябинска

14 февраля 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Павел Чеурин уволился с поста начальника КРУ Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начальник контрольно-ревизионного управления (КРУ) мэрии Челябинска, бывший руководитель СУ СКР по региону, генерал в отставке Павел Чеурин уволился с муниципальной службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, начальником КРУ назначен Андрей Овчинников. «С 13 февраля начальником КРУ Челябинска назначен Андрей Николаевич Овчинников. Прежний руководитель Павел Владимирович Чеурин покинул пост по собственному желанию», — уточнили в пресс-службе. Павел Чеурин возглавил КРУ в октябре 2019 года. До этого Чеурин занимал должность эксперта референтуры мэра, которая была упразднена после перехода Чеурина на новый пост.

Начальник контрольно-ревизионного управления (КРУ) мэрии Челябинска, бывший руководитель СУ СКР по региону, генерал в отставке Павел Чеурин уволился с муниципальной службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, начальником КРУ назначен Андрей Овчинников. «С 13 февраля начальником КРУ Челябинска назначен Андрей Николаевич Овчинников. Прежний руководитель Павел Владимирович Чеурин покинул пост по собственному желанию», — уточнили в пресс-службе. Павел Чеурин возглавил КРУ в октябре 2019 года. До этого Чеурин занимал должность эксперта референтуры мэра, которая была упразднена после перехода Чеурина на новый пост.